توكنوميكس Retik Finance (RETIK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Retik Finance (RETIK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Retik Finance (RETIK) Retik Finance (RETIK) is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) project revolutionizing global transactions with its innovative suite of financial solutions. Introducing futuristic DeFi Debit Cards, a Smart Crypto Payment Gateway, AI-powered Peer-to-Peer (P2P) lending, and a Multi-Chain Non-Custodial Highly Secured DeFi Wallet. الموقع الرسمي: https://retik.com/ الوثيقة البيضاء: https://retik.com/retik-whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x26ebb8213fb8d66156f1af8908d43f7e3e367c1d اشتر RETIK الآن!

توكنوميكس Retik Finance (RETIK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Retik Finance (RETIK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 733.40K $ 733.40K $ 733.40K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.49 $ 2.49 $ 2.49 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000536187531623132 $ 0.000536187531623132 $ 0.000536187531623132 السعر الحالي: $ 0.0007334 $ 0.0007334 $ 0.0007334 معرفة المزيد عن سعر Retik Finance (RETIK)

توكنوميكس Retik Finance (RETIK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Retik Finance (RETIK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RETIK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RETIK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RETIK، استكشف السعر المباشر لتوكن RETIK!

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