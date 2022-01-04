توكنوميكس Renewable Energy (RET) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Renewable Energy (RET)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Renewable Energy (RET) Renewable Energy Token (RET) token is a BEP-20 token created on January 04, 2022 on the Binance Smart Chain network and that one designed to the functional and experience for all supporters of renewable energy. It allows them to participate in the creation of physical projects on renewable energy that are environmentally friendly. In addition, those who hold the RET, both contribute to the spread of renewable energy and benefit from its rewards الموقع الرسمي: https://ret.life/ الوثيقة البيضاء: https://ret.life/whitepaper-english.pdf مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x10b9dd394467f2cfbc769e07e88dc7e2c41b0965 اشتر RET الآن!

توكنوميكس Renewable Energy (RET) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Renewable Energy (RET)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 479.61K $ 479.61K $ 479.61K إجمالي العرض: $ 50,000.00T $ 50,000.00T $ 50,000.00T العرض المتداول: $ 20,117.71T $ 20,117.71T $ 20,117.71T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000000052 $ 0.00000000052 $ 0.00000000052 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00000000002384 $ 0.00000000002384 $ 0.00000000002384 معرفة المزيد عن سعر Renewable Energy (RET)

توكنوميكس Renewable Energy (RET): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Renewable Energy (RET) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RET التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RET التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RET، استكشف السعر المباشر لتوكن RET!

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