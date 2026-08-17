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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Resolv، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Resolv، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن RESOLV

معلومات سعر RESOLV

ما هو RESOLV

الوثيقة البيضاء لـ RESOLV

الموقع الرسمي لـ RESOLV

اقتصاد توكن RESOLV

توقعات سعر RESOLV

سجل RESOLV

دليل شراء RESOLV

محول عملة RESOLV إلى الفيات

عقود RESOLV الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Resolv (RESOLV)

التحليل الفني اليوم لـ Resolv (RESOLV)

توفر صفحة Resolv تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ RESOLV، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Resolv أدناه.

تغير سعر Resolv (RESOLV)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01717---2.28%-13.51%-41.02%
اعرف المزيد عن سعر Resolv

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Resolv

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Resolv عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 2
حيادي 7
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 3شراء 11
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 4شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01718
0.01717
R2
0.01717
0.01717
R1
0.01717
0.01717
PP
0.01716
0.01716
S1
0.01716
0.01716
S2
0.01715
0.01716
S3
0.01715
0.01715

إشارات السوق الخاصة بـ Resolv

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.51M
$3.08 M
$3.59 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.14 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.16 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.51 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.52 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Resolv

صافي التدفقسعر RESOLVUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.07 M0.02
2026-08-16-$0.11 M0.02
2026-08-15-$0.02 M0.02
2026-08-14-$0.02 M0.02
2026-08-13$0.06 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Resolv (RESOLV) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Resolv المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTRESOLV
$0.01719
$0.01719$0.01719
-0.57%
3.42M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة RESOLV إلى USD

المبلغ

RESOLV
RESOLV
USD
USD

1 RESOLV = 0.01717 USD

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