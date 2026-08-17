التحليل الفني اليوم لـ Resolv (RESOLV) توفر صفحة Resolv تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ RESOLV، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Resolv أدناه. التسجيل

تغير سعر Resolv (RESOLV) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.01717 -- -2.28% -13.51% -41.02%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Resolv

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Resolv عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء قوي بيع 2 حيادي 7 شراء 17 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 3 شراء 11 المؤشرات الفنية : شراء بيع 2 حيادي 4 شراء 6 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.01718 0.01717 R2 0.01717 0.01717 R1 0.01717 0.01717 PP 0.01716 0.01716 S1 0.01716 0.01716 S2 0.01715 0.01716 S3 0.01715 0.01715

إشارات السوق الخاصة بـ Resolv صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.51M $3.08 M $3.59 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.14 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.16 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.51 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.52 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Resolv صافي التدفق سعر RESOLVUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.07 M 0.02 2026-08-16 -$0.11 M 0.02 2026-08-15 -$0.02 M 0.02 2026-08-14 -$0.02 M 0.02 2026-08-13 $0.06 M 0.02 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Resolv (RESOLV) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Resolv المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT RESOLV $0.01719 $0.01719 $0.01719 -0.57% 3.42M (USDT) تداول