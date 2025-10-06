سعر PROJECT RESCUE المباشر اليوم هو 0.2169 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي RESCUE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر RESCUE بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر PROJECT RESCUE المباشر اليوم هو 0.2169 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي RESCUE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر RESCUE بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار PROJECT RESCUE

PROJECT RESCUE السعر(RESCUE)

السعر المباشر لـ 1 RESCUE إلى USD:

$0.2169
$0.2169$0.2169
+1.40%1D
USD
مخطط أسعار PROJECT RESCUE (RESCUE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:00:11 (UTC+8)

معلومات سعر PROJECT RESCUE (RESCUE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.2058
$ 0.2058$ 0.2058
24 ساعة منخفض
$ 0.2176
$ 0.2176$ 0.2176
24 ساعة مرتفع

$ 0.2058
$ 0.2058$ 0.2058

$ 0.2176
$ 0.2176$ 0.2176

$ 0.8680709587324534
$ 0.8680709587324534$ 0.8680709587324534

$ 0.009358123976666423
$ 0.009358123976666423$ 0.009358123976666423

+0.55%

+1.40%

+1.54%

+1.54%

سعر PROJECT RESCUE (RESCUE) في الوقت الحقيقي هو $ 0.2169. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RESCUE بين أدنى سعر $ 0.2058 وأعلى سعر $ 0.2176، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRESCUE على الإطلاق هو $ 0.8680709587324534، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.009358123976666423.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RESCUE +0.55% على مدار الساعة الماضية، +1.40% على مدار 24 ساعة، و +1.54% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PROJECT RESCUE (RESCUE)

No.5333

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 80.03K
$ 80.03K$ 80.03K

$ 21.69M
$ 21.69M$ 21.69M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

35,458,333
35,458,333 35,458,333

0.00%

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ PROJECT RESCUE هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 80.03K. العرض المتداول لـ RESCUE يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 35458333. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.69M.

سجل سعر PROJECT RESCUE (RESCUE) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار PROJECT RESCUE لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.002995+1.40%
30 يوم$ +0.0348+19.11%
60 يوم$ -0.1381-38.91%
90 يوم$ -0.0336-13.42%
تغير سعر PROJECT RESCUE اليوم

سجل اليوم RESCUE تغيرًا $ +0.002995 (+1.40%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر PROJECT RESCUE لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0348 (+19.11%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر PROJECT RESCUE لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد RESCUE تغييرًا في $ -0.1381 (-38.91%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر PROJECT RESCUE لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0336 (-13.42%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة PROJECT RESCUE (RESCUE)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار PROJECT RESCUE.

ما هو PROJECT RESCUE ( RESCUE )

يجمع Project Rescue بين عقود من الخبرة في الاستجابة للكوارث وتقنية بلوكتشين المتطورة والتمويل اللامركزي (DeFi) لإطلاق $RESCUE، وهو توكن يدعم عمليات الإنقاذ العالمية وجهود التأهب للكوارث. يُمكّن الأفراد من الاستثمار في مبادرات واقعية مؤثرة تهدف إلى بناء مجتمعات أكثر أمانًا ومرونة. يُعزز مجتمعًا عالميًا موحدًا برؤية السلامة والمرونة.

متوفر PROJECT RESCUE على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك PROJECT RESCUE الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين RESCUEلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول PROJECT RESCUE على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء PROJECT RESCUE سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر PROJECT RESCUE (USD)

كم ستكون قيمة PROJECT RESCUE (RESCUE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك PROJECT RESCUE (RESCUE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة PROJECT RESCUE.

تحقق الآن من توقعات سعر PROJECT RESCUE!

توكنوميكس PROJECT RESCUE (RESCUE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس PROJECT RESCUE (RESCUE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس RESCUE والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء PROJECT RESCUE ( RESCUE )

هل تبحث عن كيفية شراء PROJECT RESCUE؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء PROJECT RESCUE على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة RESCUE إلى العملات المحلية

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ PROJECT RESCUE، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب PROJECT RESCUE الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول PROJECT RESCUE

كم يساوي PROJECT RESCUE (RESCUE) اليوم؟
سعر RESCUE المباشر في USD هو USD 0.2169، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر RESCUE إلى USD الحالي؟
سعر RESCUE إلى USD الحالي هو $ 0.2169. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ PROJECT RESCUE ؟
القيمة السوقية لعملة RESCUE هي $ 0.00 USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن RESCUE؟
العرض المتداول لتوكن RESCUE هو 0.00 USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ RESCUE؟
حقق RESCUE سعرًا قياسيًا قدره 0.8680709587324534 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ RESCUE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.009358123976666423 RESCUE.
ما هو حجم تداول RESCUE؟
حجم تداول RESCUE المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 80.03K USD.
هل سترتفع RESCUE هذا العام؟
قد يرتفع RESCUE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر RESCUE لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:00:11 (UTC+8)

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

