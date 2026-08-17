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المزيد عن REQ

معلومات سعر REQ

ما هو REQ

الوثيقة البيضاء لـ REQ

الموقع الرسمي لـ REQ

اقتصاد توكن REQ

توقعات سعر REQ

سجل REQ

دليل شراء REQ

محول عملة REQ إلى الفيات

عقود REQ الفورية

REQ عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Request (REQ)

التحليل الفني اليوم لـ Request (REQ)

توفر صفحة Request تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ REQ، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Request أدناه.

تغير سعر Request (REQ)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.05111---2.32%-5.36%+155.55%
اعرف المزيد عن سعر Request

تدفق رأس المال الخاص بـ Request

صافي التدفقسعر REQUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.05
2026-08-16$0.00 M0.05
2026-08-15$0.00 M0.05
2026-08-14-$0.01 M0.05
2026-08-13-$0.01 M0.05

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Request

تداول أسواق Request (REQ) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Request المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTREQ
$0.05117
$0.05117$0.05117
-1.78%
1.12M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة REQ إلى USD

المبلغ

REQ
REQ
USD
USD

1 REQ = 0.05111 USD

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