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المزيد عن RENDER

معلومات سعر RENDER

ما هو RENDER

الوثيقة البيضاء لـ RENDER

الموقع الرسمي لـ RENDER

اقتصاد توكن RENDER

توقعات سعر RENDER

سجل RENDER

دليل شراء RENDER

محول عملة RENDER إلى الفيات

عقود RENDER الفورية

RENDER عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Render (RENDER)

التحليل الفني اليوم لـ Render (RENDER)

توفر صفحة Render تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ RENDER، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Render أدناه.

تغير سعر Render (RENDER)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$1.266---2.24%-13.35%-29.94%
اعرف المزيد عن سعر Render

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Render

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Render عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 14
حيادي 1
شراء 11
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 10حيادي 0شراء 4
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
1.2656
1.2653
R2
1.2653
1.2649
R1
1.2646
1.2647
PP
1.2643
1.2643
S1
1.2636
1.2639
S2
1.2633
1.2637
S3
1.2626
1.2633

إشارات السوق الخاصة بـ Render

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.10M
$8.93 M
$8.84 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.07M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$1.10 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$1.17 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$3.88 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$3.85 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Render

صافي التدفقسعر RENDERUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.07 M1.26
2026-08-16-$0.12 M1.27
2026-08-15-$0.08 M1.27
2026-08-14-$0.15 M1.25
2026-08-13$0.01 M1.27

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Render

تداول أسواق Render (RENDER) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Render المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTRENDER
$1.265
$1.265$1.265
-0.15%
94.93K (USDT)
/USDCRENDER
$1.265
$1.265$1.265
-0.15%
44.42K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة RENDER إلى USD

المبلغ

RENDER
RENDER
USD
USD

1 RENDER = 1.266 USD

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