شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول RedStone، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول RedStone، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن RED

معلومات سعر RED

ما هو RED

الموقع الرسمي لـ RED

اقتصاد توكن RED

توقعات سعر RED

سجل RED

دليل شراء RED

محول عملة RED إلى الفيات

عقود RED الفورية

RED عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ RedStone (RED)

التحليل الفني اليوم لـ RedStone (RED)

توفر صفحة RedStone تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ RED، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل RedStone أدناه.

تغير سعر RedStone (RED)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.08315---6.14%-16.01%-33.54%
اعرف المزيد عن سعر RedStone

المؤشرات الفنية الخاصة بـ RedStone

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ RedStone عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 12
حيادي 9
شراء 5
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 9حيادي 5شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 4شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.083
0.083
R2
0.083
0.0829
R1
0.0829
0.0829
PP
0.0829
0.0829
S1
0.0828
0.0828
S2
0.0828
0.0828
S3
0.0827
0.0828

إشارات السوق الخاصة بـ RedStone

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.20M
$7.70 M
$7.91 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.65 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.62 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.73 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.71 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ RedStone

صافي التدفقسعر REDUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.08
2026-08-16$0.48 M0.09
2026-08-15$0.00 M0.09
2026-08-14$0.15 M0.09
2026-08-13-$0.01 M0.09

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن RedStone

تداول أسواق RedStone (RED) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر RedStone المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTRED
$0.08318
$0.08318$0.08318
-5.13%
654.26K (USDT)
/USDCRED
$0.08307
$0.08307$0.08307
-5.29%
621.34K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة RED إلى USD

المبلغ

RED
RED
USD
USD

1 RED = 0.08315 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.