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المزيد عن RECALL

معلومات سعر RECALL

ما هو RECALL

الوثيقة البيضاء لـ RECALL

الموقع الرسمي لـ RECALL

اقتصاد توكن RECALL

توقعات سعر RECALL

سجل RECALL

دليل شراء RECALL

محول عملة RECALL إلى الفيات

عقود RECALL الفورية

RECALL عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Recall (RECALL)

التحليل الفني اليوم لـ Recall (RECALL)

توفر صفحة Recall تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ RECALL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Recall أدناه.

تغير سعر Recall (RECALL)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.04629---0.03%+25.24%-17.96%
اعرف المزيد عن سعر Recall

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Recall

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Recall عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 16
حيادي 4
شراء 6
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 12حيادي 2شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 2شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.04637
0.04637
R2
0.04637
0.04637
R1
0.04637
0.04637
PP
0.04637
0.04637
S1
0.04637
0.04637
S2
0.04637
0.04637
S3
0.04637
0.04637

إشارات السوق الخاصة بـ Recall

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.15M
$0.94 M
$1.08 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.22 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.21 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.37 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.35 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Recall

صافي التدفقسعر RECALLUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.05
2026-08-16$0.01 M0.05
2026-08-15$0.03 M0.05
2026-08-14$0.00 M0.05
2026-08-13$0.00 M0.05

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Recall (RECALL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Recall المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTRECALL
$0.04629
$0.04629$0.04629
-7.04%
1.77M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة RECALL إلى USD

المبلغ

RECALL
RECALL
USD
USD

1 RECALL = 0.04629 USD

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