توكنوميكس RDO (RDO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول RDO (RDO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات RDO (RDO) Reddio هو نظام متوازي عالي الأداء متوافق مع إيثريوم من الطبقة الثانية، يستخدم تقنية المعرفة الصفرية لتحقيق نطاق حسابي لا مثيل له مع أمان بمستوى إيثريوم. يتوافق ريديو مع واجهات برمجة تطبيقات إيثريوم. يمكن تنفيذ جميع العقود الذكية المُستخدمة على إيثريوم بسلاسة على ريديو. صُمم ريديو لتعزيز قدرات بلوكتشين الحالية مع الحفاظ على التوافق الكامل لكل من المطورين والمستخدمين النهائيين. الموقع الرسمي: https://www.reddio.com/ الوثيقة البيضاء: https://static.reddio.com/REDDIO%20WHITEPAPER.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x57240C3E140f98abe315CA8E0213c7a77F34A334 اشتر RDO الآن!

توكنوميكس RDO (RDO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار RDO (RDO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 1.90B $ 1.90B $ 1.90B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.48M $ 7.48M $ 7.48M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02277 $ 0.02277 $ 0.02277 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000713931271096906 $ 0.000713931271096906 $ 0.000713931271096906 السعر الحالي: $ 0.0007476 $ 0.0007476 $ 0.0007476 معرفة المزيد عن سعر RDO (RDO)

توكنوميكس RDO (RDO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس RDO (RDO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RDO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RDO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RDO، استكشف السعر المباشر لتوكن RDO!

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