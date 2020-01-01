توكنوميكس Redacted Coin (RDAC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Redacted Coin (RDAC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Redacted Coin (RDAC) Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3. الموقع الرسمي: https://redactedgroup.io/ الوثيقة البيضاء: https://redactedgroup.io/whitepaper مستكشف الكتل: https://basescan.org/token/0xd3f68c6e8aee820569d58adf8d85d94489315192an.org/token/0xd3f68c6e8aee820569d58adf8d85d94489315192 اشتر RDAC الآن!

توكنوميكس Redacted Coin (RDAC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Redacted Coin (RDAC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 869.21K $ 869.21K $ 869.21K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 123.80M $ 123.80M $ 123.80M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.02M $ 7.02M $ 7.02M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.15766 $ 0.15766 $ 0.15766 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.004333003409324463 $ 0.004333003409324463 $ 0.004333003409324463 السعر الحالي: $ 0.007021 $ 0.007021 $ 0.007021 معرفة المزيد عن سعر Redacted Coin (RDAC)

توكنوميكس Redacted Coin (RDAC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Redacted Coin (RDAC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RDAC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RDAC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RDAC، استكشف السعر المباشر لتوكن RDAC!

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