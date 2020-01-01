توكنوميكس RabBitcoin (RBTC1) اكتشف الرؤى الرئيسية حول RabBitcoin (RBTC1)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات RabBitcoin (RBTC1) Rocky Rabbit عبارة عن منصة ألعاب مبتكرة تعتمد على تقنية البلوكتشين مصممة لإحداث ثورة في صناعة الألعاب من خلال دمج مكافآت العملات المشفرة مع طريقة لعب جذابة. في عالم نابض بالحياة وديناميكي، يتحكم اللاعبون في الأرانب المتحركة التي تتنقل عبر تحديات ومسابقات مختلفة. RabBitcoin (RBTC1) هو رمز أصلي لاقتصاد اللعبة، مما يحفز المشاركة، ويكافئ الولاء، ويدعم النمو الإجمالي للمشروع. الموقع الرسمي: https://t.me/rocky_rabbit_bot الوثيقة البيضاء: https://rockyrabbit.io/docs/RockyRabbit_Whitepaperv0.2.pdf مستكشف الكتل: https://tonviewer.com/EQCD7lrrxpOcq5A5R6nTLeF1kuIbl1BKCe5OnanGe3cB4FVB اشتر RBTC1 الآن!

توكنوميكس RabBitcoin (RBTC1) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار RabBitcoin (RBTC1)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.24M $ 3.24M $ 3.24M إجمالي العرض: $ 21.00T $ 21.00T $ 21.00T العرض المتداول: $ 7.44T $ 7.44T $ 7.44T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 9.16M $ 9.16M $ 9.16M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.000032775 $ 0.000032775 $ 0.000032775 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000400162359393 $ 0.000000400162359393 $ 0.000000400162359393 السعر الحالي: $ 0.000000436 $ 0.000000436 $ 0.000000436 معرفة المزيد عن سعر RabBitcoin (RBTC1)

توكنوميكس RabBitcoin (RBTC1): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس RabBitcoin (RBTC1) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RBTC1 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RBTC1 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RBTC1، استكشف السعر المباشر لتوكن RBTC1!

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