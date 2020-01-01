توكنوميكس Rato The Rat (RATO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Rato The Rat (RATO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Rato The Rat (RATO) $RATO شخصية جديدة من ابتكار مات فوري، مبتكر شخصية بيبي الضفدع. Rato شخصية مُسنّة، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بعملة الميم $RATO. الموقع الرسمي: https://www.ratotherat.com مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xf816507e690f5aa4e29d164885eb5fa7a5627860 اشتر RATO الآن!

توكنوميكس Rato The Rat (RATO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Rato The Rat (RATO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 624.30K $ 624.30K $ 624.30K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00008888 $ 0.00008888 $ 0.00008888 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000149321370764 $ 0.000000149321370764 $ 0.000000149321370764 السعر الحالي: $ 0.000001484 $ 0.000001484 $ 0.000001484 معرفة المزيد عن سعر Rato The Rat (RATO)

توكنوميكس Rato The Rat (RATO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Rato The Rat (RATO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RATO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RATO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RATO، استكشف السعر المباشر لتوكن RATO!

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