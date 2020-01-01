توكنوميكس Rain Coin (RAINCOIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Rain Coin (RAINCOIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Rain Coin (RAINCOIN) RAIN Coin is an automated meme coin where 1% of all transactions (buys, sells, & transfers) are redistributed back to all other holders! Plus, every day at midnight UTC there is a large THUNDERSTORM that gives all wallets bonus coins, even those in cold storage! With no team, no treasury, and no expenses, RAIN has no built-in selling pressure! (Note: buy/sell tax only available on DEX, MEXC only supports transfer tax) الموقع الرسمي: https://raincoin.xyz الوثيقة البيضاء: https://raincoin.xyz/whitepaper مستكشف الكتل: https://polygonscan.com/token/0x8e677ca17065ed74675bc27bcabadb7eef10a292 اشتر RAINCOIN الآن!

توكنوميكس Rain Coin (RAINCOIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Rain Coin (RAINCOIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.85M $ 6.85M $ 6.85M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 23.21 $ 23.21 $ 23.21 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000114358726534958 $ 0.000114358726534958 $ 0.000114358726534958 السعر الحالي: $ 6.854 $ 6.854 $ 6.854 معرفة المزيد عن سعر Rain Coin (RAINCOIN)

توكنوميكس Rain Coin (RAINCOIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Rain Coin (RAINCOIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RAINCOIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RAINCOIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RAINCOIN، استكشف السعر المباشر لتوكن RAINCOIN!

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