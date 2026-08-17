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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Squid، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Squid، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن QUID

معلومات سعر QUID

ما هو QUID

الوثيقة البيضاء لـ QUID

الموقع الرسمي لـ QUID

اقتصاد توكن QUID

توقعات سعر QUID

سجل QUID

دليل شراء QUID

محول عملة QUID إلى الفيات

عقود QUID الفورية

QUID عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Squid (QUID)

التحليل الفني اليوم لـ Squid (QUID)

توفر صفحة Squid تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ QUID، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Squid أدناه.

تغير سعر Squid (QUID)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.07233---22.61%+141.10%+141.10%
اعرف المزيد عن سعر Squid

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Squid

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Squid عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 1
حيادي 4
شراء 21
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 1حيادي 4شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0737
0.0735
R2
0.0735
0.0733
R1
0.0733
0.0732
PP
0.0731
0.0731
S1
0.0729
0.0729
S2
0.0727
0.0728
S3
0.0725
0.0727

إشارات السوق الخاصة بـ Squid

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.01M
$0.03 M
$0.04 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.02 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Squid

صافي التدفقسعر QUIDUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.07
2026-08-16$0.00 M0.07
2026-08-15$0.00 M0.07
2026-08-14-$0.01 M0.07
2026-08-13-$0.03 M0.08

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Squid

تداول أسواق Squid (QUID) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Squid المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDCQUID
$0.07234
$0.07234$0.07234
-0.13%
723.05K (USDT)
/USDTQUID
$0.07226
$0.07226$0.07226
-0.38%
1.04M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة QUID إلى USD

المبلغ

QUID
QUID
USD
USD

1 QUID = 0.07233 USD

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