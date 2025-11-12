شبكة Quantum هو نظام بيئي متكامل قائم على تقنية بلوكتشين، آمن كمّيًا، وآلي بالذكاء الاصطناعي، ومُصمم ليكون الجيل القادم من البنية التحتية للخدمات المالية. توفر شبكة Quantum قابلية توسع على مستوى المؤسسات، وأمانًا، والتزامًا تنظيميًا من خلال عملات مشفرة مقاوم للكميات وأتمتة الامتثال المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يعمل هذا النظام البيئي بعملته المحلية، Quantum ($Q)، التي تُسهّل المعاملات والحوكمة والترميز. بالإضافة إلى ذلك، يدعم شبكة Quantum المؤسسات المالية الكمومية (QFIs)، وهي شبكة من المشاريع المحلية وحلول الخدمات المالية المبنية على بنيته التحتية، مما يُتيح منتجات مالية آمنة وفعالة ومتوافقة لعالم مُستعد للكميات.