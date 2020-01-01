توكنوميكس RichQUACK (QUACK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول RichQUACK (QUACK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات RichQUACK (QUACK) QUACK is 100% community-driven, governance-based, and transparent. The first of its kind, Hyper-Deflationary Token with Real Utility. Make the most out of your crypto with QUACK: Invest. Build. Earn. Win. QUACK is building a community of people that are ready to work hard and contribute towards that goal is a priority. We aim to become the future of a safe and secure investing and fundraising platform, where you can also win a jackpot raffle for holding, and play lotto that pays out every hour, day, week and month. الموقع الرسمي: https://www.richquack.com الوثيقة البيضاء: https://www.richquack.com/whitepaper مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xD74b782E05AA25c50e7330Af541d46E18f36661C اشتر QUACK الآن!

توكنوميكس RichQUACK (QUACK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار RichQUACK (QUACK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 14.79M $ 14.79M $ 14.79M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 44,085.96T $ 44,085.96T $ 44,085.96T القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000009 $ 0.000000009 $ 0.000000009 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.0000000003354 $ 0.0000000003354 $ 0.0000000003354 معرفة المزيد عن سعر RichQUACK (QUACK)

توكنوميكس RichQUACK (QUACK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس RichQUACK (QUACK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن QUACK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن QUACK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس QUACK، استكشف السعر المباشر لتوكن QUACK!

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