معلومات سعر Quanto (QTO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.004485 $ 0.004485 $ 0.004485 24 ساعة منخفض $ 0.005335 $ 0.005335 $ 0.005335 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.004485$ 0.004485 $ 0.004485 24 ساعة مرتفع $ 0.005335$ 0.005335 $ 0.005335 عالية طوال الوقت $ 0.07476906273079051$ 0.07476906273079051 $ 0.07476906273079051 أدنى سعر $ 0.004243226695410218$ 0.004243226695410218 $ 0.004243226695410218 تغير السعر (1 ساعة) +2.30% تغير السعر (1يوم) -6.63% تغير السعر (7 أيام) -11.19% تغير السعر (7 أيام) -11.19%

سعر Quanto (QTO) في الوقت الحقيقي هو $ 0.004614. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول QTO بين أدنى سعر $ 0.004485 وأعلى سعر $ 0.005335، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـQTO على الإطلاق هو $ 0.07476906273079051، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.004243226695410218.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير QTO +2.30% على مدار الساعة الماضية، -6.63% على مدار 24 ساعة، و -11.19% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Quanto (QTO)

التصنيف No.3726 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 63.59K$ 63.59K $ 63.59K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.53M$ 4.53M $ 4.53M إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 الحد الأقصى للعرض 980,977,386.37 980,977,386.37 980,977,386.37 إجمالي العرض 980,977,386.37 980,977,386.37 980,977,386.37 معدل التداول 0.00% البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Quanto هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 63.59K. العرض المتداول لـ QTO يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 980977386.37. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.53M.