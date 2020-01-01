توكنوميكس QBOT AI TRADING (QBOT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول QBOT AI TRADING (QBOT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات QBOT AI TRADING (QBOT) QBOT هي منصة تداول عملات رقمية ثورية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تُؤتمت عملية التداول باستخدام خوارزميات ذكية مصممة لتحقيق أقصى ربحية مع تقليل المخاطر. باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوكتشين، ونموذج اقتصاديات التوكن المُحفّز، تهدف QBOT إلى تمكين المتداولين من جميع مستويات المهارة من تحسين استراتيجياتهم التجارية وتحقيق ميزة تنافسية في سوق الكريبتو سريع التطور. الموقع الرسمي: https://www.qbotaitrading.com/ الوثيقة البيضاء: https://qbot-4.gitbook.io/qbot-trading مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xb743bc78806e7db73b26fa6bf27e40c419809edd اشتر QBOT الآن!

توكنوميكس QBOT AI TRADING (QBOT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار QBOT AI TRADING (QBOT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 28.88 $ 28.88 $ 28.88 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.0000000999 $ 0.0000000999 $ 0.0000000999 معرفة المزيد عن سعر QBOT AI TRADING (QBOT)

توكنوميكس QBOT AI TRADING (QBOT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس QBOT AI TRADING (QBOT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن QBOT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن QBOT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس QBOT، استكشف السعر المباشر لتوكن QBOT!

كيفية شراء QBOT هل أنت مهتم بإضافة QBOT AI TRADING (QBOT) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء QBOT ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء QBOT على MEXC الآن!

تاريخ سعر QBOT AI TRADING (QBOT) يساعد تحليل تاريخ أسعار QBOT المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار QBOT الآن!

توقعات سعر QBOT هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه QBOT؟ تجمع صفحة توقعات أسعار QBOT الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر QBOT الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!