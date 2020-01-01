توكنوميكس Pixer Eternity (PXT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Pixer Eternity (PXT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Pixer Eternity (PXT) Pixer Eternity is a global sports community for everyone, with NFT as a community equity. Pixer Sports is a multi-functional platform built by Pixer Eternity for all users, including Sport-to-Earn, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Market. الموقع الرسمي: https://pixer.club/ الوثيقة البيضاء: https://pixer-eternity.gitbook.io/pixer-eternity/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xeb79c85c6d633ae81c97be71e1691ee7dc6e132d اشتر PXT الآن!

توكنوميكس Pixer Eternity (PXT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Pixer Eternity (PXT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 5.65M $ 5.65M $ 5.65M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 3.12B $ 3.12B $ 3.12B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 18.10M $ 18.10M $ 18.10M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.4058 $ 1.4058 $ 1.4058 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001100784672810677 $ 0.001100784672810677 $ 0.001100784672810677 السعر الحالي: $ 0.00181 $ 0.00181 $ 0.00181 معرفة المزيد عن سعر Pixer Eternity (PXT)

توكنوميكس Pixer Eternity (PXT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Pixer Eternity (PXT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PXT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PXT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PXT، استكشف السعر المباشر لتوكن PXT!

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