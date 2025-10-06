سعر I love puppies المباشر اليوم هو 0.0000004208 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PUPPIES إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PUPPIES بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر I love puppies المباشر اليوم هو 0.0000004208 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PUPPIES إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PUPPIES بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن PUPPIES

معلومات سعر PUPPIES

الوثيقة البيضاء لـ PUPPIES

الموقع الرسمي لـ PUPPIES

اقتصاد توكن PUPPIES

توقعات سعر PUPPIES

سجل PUPPIES

دليل شراء PUPPIES

محول عملة PUPPIES إلى الفيات

PUPPIES العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار I love puppies

I love puppies السعر(PUPPIES)

السعر المباشر لـ 1 PUPPIES إلى USD:

$0.0000004211
$0.0000004211$0.0000004211
-7.95%1D
USD
مخطط أسعار I love puppies (PUPPIES) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:58:43 (UTC+8)

معلومات سعر I love puppies (PUPPIES) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0000004204
$ 0.0000004204$ 0.0000004204
24 ساعة منخفض
$ 0.0000006034
$ 0.0000006034$ 0.0000006034
24 ساعة مرتفع

$ 0.0000004204
$ 0.0000004204$ 0.0000004204

$ 0.0000006034
$ 0.0000006034$ 0.0000006034

$ 0.000001189097557191
$ 0.000001189097557191$ 0.000001189097557191

$ 0.000000001766024703
$ 0.000000001766024703$ 0.000000001766024703

-3.38%

-7.95%

+4.10%

+4.10%

سعر I love puppies (PUPPIES) في الوقت الحقيقي هو $ 0.0000004208. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PUPPIES بين أدنى سعر $ 0.0000004204 وأعلى سعر $ 0.0000006034، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPUPPIES على الإطلاق هو $ 0.000001189097557191، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.000000001766024703.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PUPPIES -3.38% على مدار الساعة الماضية، -7.95% على مدار 24 ساعة، و +4.10% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق I love puppies (PUPPIES)

No.3683

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 60.13K
$ 60.13K$ 60.13K

$ 17.70M
$ 17.70M$ 17.70M

0.00
0.00 0.00

42,069,000,000,000
42,069,000,000,000 42,069,000,000,000

42,069,000,000,000
42,069,000,000,000 42,069,000,000,000

0.00%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ I love puppies هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.13K. العرض المتداول لـ PUPPIES يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 42069000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.70M.

سجل سعر I love puppies (PUPPIES) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار I love puppies لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000000036369-7.95%
30 يوم$ +0.0000002208+110.40%
60 يوم$ +0.0000002208+110.40%
90 يوم$ +0.0000002208+110.40%
تغير سعر I love puppies اليوم

سجل اليوم PUPPIES تغيرًا $ -0.000000036369 (-7.95%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر I love puppies لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0000002208 (+110.40%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر I love puppies لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد PUPPIES تغييرًا في $ +0.0000002208 (+110.40%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر I love puppies لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0000002208 (+110.40%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة I love puppies (PUPPIES)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار I love puppies.

ما هو I love puppies ( PUPPIES )

أنا أحب الجراء – إيلون ماسك

متوفر I love puppies على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك I love puppies الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين PUPPIESلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول I love puppies على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء I love puppies سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر I love puppies (USD)

كم ستكون قيمة I love puppies (PUPPIES) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك I love puppies (PUPPIES) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة I love puppies.

تحقق الآن من توقعات سعر I love puppies!

توكنوميكس I love puppies (PUPPIES)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس I love puppies (PUPPIES) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس PUPPIES والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء I love puppies ( PUPPIES )

هل تبحث عن كيفية شراء I love puppies؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء I love puppies على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة PUPPIES إلى العملات المحلية

1 I love puppies (PUPPIES) إلى VND
0.011073352
1 I love puppies (PUPPIES) إلى AUD
A$0.000000635408
1 I love puppies (PUPPIES) إلى GBP
0.0000003156
1 I love puppies (PUPPIES) إلى EUR
0.00000035768
1 I love puppies (PUPPIES) إلى USD
$0.0000004208
1 I love puppies (PUPPIES) إلى MYR
RM0.000001763152
1 I love puppies (PUPPIES) إلى TRY
0.00001765256
1 I love puppies (PUPPIES) إلى JPY
¥0.0000639616
1 I love puppies (PUPPIES) إلى ARS
ARS$0.0006197332
1 I love puppies (PUPPIES) إلى RUB
0.000033339984
1 I love puppies (PUPPIES) إلى INR
0.000037139808
1 I love puppies (PUPPIES) إلى IDR
Rp0.007013330528
1 I love puppies (PUPPIES) إلى PHP
0.000024705168
1 I love puppies (PUPPIES) إلى EGP
￡E.0.000019933296
1 I love puppies (PUPPIES) إلى BRL
R$0.00000225128
1 I love puppies (PUPPIES) إلى CAD
C$0.000000584912
1 I love puppies (PUPPIES) إلى BDT
0.000051514336
1 I love puppies (PUPPIES) إلى NGN
0.00061251648
1 I love puppies (PUPPIES) إلى COP
$0.0016247088
1 I love puppies (PUPPIES) إلى ZAR
R.0.000007208304
1 I love puppies (PUPPIES) إلى UAH
0.000017719888
1 I love puppies (PUPPIES) إلى TZS
T.Sh.0.00103645144
1 I love puppies (PUPPIES) إلى VES
Bs0.0000913136
1 I love puppies (PUPPIES) إلى CLP
$0.0003959728
1 I love puppies (PUPPIES) إلى PKR
Rs0.000119305216
1 I love puppies (PUPPIES) إلى KZT
0.000224543088
1 I love puppies (PUPPIES) إلى THB
฿0.000013596048
1 I love puppies (PUPPIES) إلى TWD
NT$0.000012859648
1 I love puppies (PUPPIES) إلى AED
د.إ0.000001544336
1 I love puppies (PUPPIES) إلى CHF
Fr0.000000332432
1 I love puppies (PUPPIES) إلى HKD
HK$0.000003269616
1 I love puppies (PUPPIES) إلى AMD
֏0.000161225312
1 I love puppies (PUPPIES) إلى MAD
.د.م0.000003883984
1 I love puppies (PUPPIES) إلى MXN
$0.000007759552
1 I love puppies (PUPPIES) إلى SAR
ريال0.000001578
1 I love puppies (PUPPIES) إلى ETB
Br0.000063822736
1 I love puppies (PUPPIES) إلى KES
KSh0.000054363152
1 I love puppies (PUPPIES) إلى JOD
د.أ0.0000002983472
1 I love puppies (PUPPIES) إلى PLN
0.000001527504
1 I love puppies (PUPPIES) إلى RON
лв0.000001838896
1 I love puppies (PUPPIES) إلى SEK
kr0.000003951312
1 I love puppies (PUPPIES) إلى BGN
лв0.000000706944
1 I love puppies (PUPPIES) إلى HUF
Ft0.000140450416
1 I love puppies (PUPPIES) إلى CZK
0.00000879472
1 I love puppies (PUPPIES) إلى KWD
د.ك0.0000001287648
1 I love puppies (PUPPIES) إلى ILS
0.0000013676
1 I love puppies (PUPPIES) إلى BOB
Bs0.000002907728
1 I love puppies (PUPPIES) إلى AZN
0.00000071536
1 I love puppies (PUPPIES) إلى TJS
SM0.000003888192
1 I love puppies (PUPPIES) إلى GEL
0.000001144576
1 I love puppies (PUPPIES) إلى AOA
Kz0.000383588656
1 I love puppies (PUPPIES) إلى BHD
.د.ب0.0000001582208
1 I love puppies (PUPPIES) إلى BMD
$0.0000004208
1 I love puppies (PUPPIES) إلى DKK
kr0.000002701536
1 I love puppies (PUPPIES) إلى HNL
L0.000011083872
1 I love puppies (PUPPIES) إلى MUR
0.000019150608
1 I love puppies (PUPPIES) إلى NAD
$0.000007267216
1 I love puppies (PUPPIES) إلى NOK
kr0.000004199584
1 I love puppies (PUPPIES) إلى NZD
$0.000000723776
1 I love puppies (PUPPIES) إلى PAB
B/.0.0000004208
1 I love puppies (PUPPIES) إلى PGK
K0.000001771568
1 I love puppies (PUPPIES) إلى QAR
ر.ق0.000001531712
1 I love puppies (PUPPIES) إلى RSD
дин.0.000042391392
1 I love puppies (PUPPIES) إلى UZS
soʻm0.005069878352
1 I love puppies (PUPPIES) إلى ALL
L0.000034955856
1 I love puppies (PUPPIES) إلى ANG
ƒ0.000000753232
1 I love puppies (PUPPIES) إلى AWG
ƒ0.00000075744
1 I love puppies (PUPPIES) إلى BBD
$0.0000008416
1 I love puppies (PUPPIES) إلى BAM
KM0.000000702736
1 I love puppies (PUPPIES) إلى BIF
Fr0.0012409392
1 I love puppies (PUPPIES) إلى BND
$0.000000542832
1 I love puppies (PUPPIES) إلى BSD
$0.0000004208
1 I love puppies (PUPPIES) إلى JMD
$0.000067529984
1 I love puppies (PUPPIES) إلى KHR
0.0016967708
1 I love puppies (PUPPIES) إلى KMF
Fr0.0001771568
1 I love puppies (PUPPIES) إلى LAK
0.009147825904
1 I love puppies (PUPPIES) إلى LKR
රු0.000128171472
1 I love puppies (PUPPIES) إلى MDL
L0.0000071536
1 I love puppies (PUPPIES) إلى MGA
Ar0.001878569024
1 I love puppies (PUPPIES) إلى MOP
P0.000003370608
1 I love puppies (PUPPIES) إلى MVR
0.00000643824
1 I love puppies (PUPPIES) إلى MWK
MK0.000730555088
1 I love puppies (PUPPIES) إلى MZN
MT0.00002688912
1 I love puppies (PUPPIES) إلى NPR
रु0.00005945904
1 I love puppies (PUPPIES) إلى PYG
0.0029843136
1 I love puppies (PUPPIES) إلى RWF
Fr0.0006114224
1 I love puppies (PUPPIES) إلى SBD
$0.000003458976
1 I love puppies (PUPPIES) إلى SCR
0.000005840704
1 I love puppies (PUPPIES) إلى SRD
$0.000016638432
1 I love puppies (PUPPIES) إلى SVC
$0.000003682
1 I love puppies (PUPPIES) إلى SZL
L0.000007267216
1 I love puppies (PUPPIES) إلى TMT
m0.0000014728
1 I love puppies (PUPPIES) إلى TND
د.ت0.0000012354688
1 I love puppies (PUPPIES) إلى TTD
$0.000002857232
1 I love puppies (PUPPIES) إلى UGX
Sh0.0014660672
1 I love puppies (PUPPIES) إلى XAF
Fr0.0002373312
1 I love puppies (PUPPIES) إلى XCD
$0.00000113616
1 I love puppies (PUPPIES) إلى XOF
Fr0.0002373312
1 I love puppies (PUPPIES) إلى XPF
Fr0.0000429216
1 I love puppies (PUPPIES) إلى BWP
P0.000005987984
1 I love puppies (PUPPIES) إلى BZD
$0.000000845808
1 I love puppies (PUPPIES) إلى CVE
$0.000039837136
1 I love puppies (PUPPIES) إلى DJF
Fr0.0000749024
1 I love puppies (PUPPIES) إلى DOP
$0.000026956448
1 I love puppies (PUPPIES) إلى DZD
د.ج0.00005466192
1 I love puppies (PUPPIES) إلى FJD
$0.0000009468
1 I love puppies (PUPPIES) إلى GNF
Fr0.003658856
1 I love puppies (PUPPIES) إلى GTQ
Q0.000003223328
1 I love puppies (PUPPIES) إلى GYD
$0.000088123936
1 I love puppies (PUPPIES) إلى ISK
kr0.0000517584

I love puppies المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ I love puppies، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب I love puppies الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول I love puppies

كم يساوي I love puppies (PUPPIES) اليوم؟
سعر PUPPIES المباشر في USD هو USD 0.0000004208، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر PUPPIES إلى USD الحالي؟
سعر PUPPIES إلى USD الحالي هو $ 0.0000004208. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ I love puppies ؟
القيمة السوقية لعملة PUPPIES هي $ 0.00 USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن PUPPIES؟
العرض المتداول لتوكن PUPPIES هو 0.00 USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ PUPPIES؟
حقق PUPPIES سعرًا قياسيًا قدره 0.000001189097557191 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ PUPPIES؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.000000001766024703 PUPPIES.
ما هو حجم تداول PUPPIES؟
حجم تداول PUPPIES المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 60.13K USD.
هل سترتفع PUPPIES هذا العام؟
قد يرتفع PUPPIES هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر PUPPIES لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:58:43 (UTC+8)

تحديثات I love puppies (PUPPIES) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة PUPPIES إلى USD

المبلغ

PUPPIES
PUPPIES
USD
USD

1 PUPPIES = 0.000000 USD

تداول PUPPIES

/USDTPUPPIES
$0.0000004211
$0.0000004211$0.0000004211
-7.93%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,319.03
$113,319.03$113,319.03

-1.15%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,028.82
$4,028.82$4,028.82

-1.66%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04439
$0.04439$0.04439

-4.41%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.71
$195.71$195.71

-1.60%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4714
$3.4714$3.4714

-10.00%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,028.82
$4,028.82$4,028.82

-1.66%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,319.03
$113,319.03$113,319.03

-1.15%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.71
$195.71$195.71

-1.60%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6322
$2.6322$2.6322

-0.14%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19436
$0.19436$0.19436

-2.70%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.200
$2.200$2.200

+193.33%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001865
$0.00001865$0.00001865

+186.92%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000093
$0.0000000000000000093$0.0000000000000000093

+106.66%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000176
$0.0000000176$0.0000000176

+104.65%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008482
$0.0008482$0.0008482

+84.11%