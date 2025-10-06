معلومات سعر I love puppies (PUPPIES) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0000004204 $ 0.0000004204 $ 0.0000004204 24 ساعة منخفض $ 0.0000006034 $ 0.0000006034 $ 0.0000006034 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0000004204$ 0.0000004204 $ 0.0000004204 24 ساعة مرتفع $ 0.0000006034$ 0.0000006034 $ 0.0000006034 عالية طوال الوقت $ 0.000001189097557191$ 0.000001189097557191 $ 0.000001189097557191 أدنى سعر $ 0.000000001766024703$ 0.000000001766024703 $ 0.000000001766024703 تغير السعر (1 ساعة) -3.38% تغير السعر (1يوم) -7.95% تغير السعر (7 أيام) +4.10% تغير السعر (7 أيام) +4.10%

سعر I love puppies (PUPPIES) في الوقت الحقيقي هو $ 0.0000004208. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PUPPIES بين أدنى سعر $ 0.0000004204 وأعلى سعر $ 0.0000006034، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPUPPIES على الإطلاق هو $ 0.000001189097557191، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.000000001766024703.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PUPPIES -3.38% على مدار الساعة الماضية، -7.95% على مدار 24 ساعة، و +4.10% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق I love puppies (PUPPIES)

التصنيف No.3683 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 60.13K$ 60.13K $ 60.13K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.70M$ 17.70M $ 17.70M إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 الحد الأقصى للعرض 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 إجمالي العرض 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 معدل التداول 0.00% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ I love puppies هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.13K. العرض المتداول لـ PUPPIES يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 42069000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.70M.