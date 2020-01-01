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المزيد عن PUMPBTC

معلومات سعر PUMPBTC

ما هو PUMPBTC

الوثيقة البيضاء لـ PUMPBTC

الموقع الرسمي لـ PUMPBTC

اقتصاد توكن PUMPBTC

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التحليل الفني اليوم لـ pumpBTC (PUMPBTC)

التحليل الفني اليوم لـ pumpBTC (PUMPBTC)

توفر صفحة pumpBTC تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PUMPBTC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل pumpBTC أدناه.

تغير سعر pumpBTC (PUMPBTC)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.010634---3.20%+22.95%-18.39%
اعرف المزيد عن سعر pumpBTC

المؤشرات الفنية الخاصة بـ PumpBTC

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ PumpBTC عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 11
حيادي 6
شراء 9
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 4حيادي 2شراء 8
المؤشرات الفنية:بيع قويبيع 7حيادي 4شراء 1
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01066
0.01066
R2
0.01066
0.01065
R1
0.01065
0.01065
PP
0.01065
0.01065
S1
0.01064
0.01064
S2
0.01064
0.01064
S3
0.01063
0.01064

إشارات السوق الخاصة بـ PumpBTC

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.73M
$5.57 M
$6.31 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.04 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.04 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ PumpBTC

صافي التدفقسعر PUMPBTCUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن pumpBTC

تداول أسواق pumpBTC (PUMPBTC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر pumpBTC المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPUMPBTC
$0.010634
$0.010634$0.010634
-1.37%
5.18M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة PUMPBTC إلى USD

المبلغ

PUMPBTC
PUMPBTC
USD
USD

1 PUMPBTC = 0.010634 USD

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