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المزيد عن PUMP

معلومات سعر PUMP

ما هو PUMP

الموقع الرسمي لـ PUMP

اقتصاد توكن PUMP

توقعات سعر PUMP

سجل PUMP

دليل شراء PUMP

محول عملة PUMP إلى الفيات

عقود PUMP الفورية

PUMP عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ pump.fun (PUMP)

التحليل الفني اليوم لـ pump.fun (PUMP)

توفر صفحة pump.fun تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PUMP، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل pump.fun أدناه.

تغير سعر pump.fun (PUMP)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.002902--+7.64%+75.03%+73.15%
اعرف المزيد عن سعر pump.fun

تدفق رأس المال الخاص بـ Pump.fun

صافي التدفقسعر PUMPUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.95 M0.00
2026-08-16-$1.95 M0.00
2026-08-15-$1.17 M0.00
2026-08-14$0.47 M0.00
2026-08-13-$0.10 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن pump.fun

تداول أسواق pump.fun (PUMP) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر pump.fun المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPUMP
$0.002902
$0.002902$0.002902
+6.14%
1.82B (USDT)
/USDCPUMP
$0.002893
$0.002893$0.002893
+6.04%
21.43M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة PUMP إلى USD

المبلغ

PUMP
PUMP
USD
USD

1 PUMP = 0.002902 USD

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