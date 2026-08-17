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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Puffer، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Puffer، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن PUFFER

معلومات سعر PUFFER

ما هو PUFFER

الوثيقة البيضاء لـ PUFFER

الموقع الرسمي لـ PUFFER

اقتصاد توكن PUFFER

توقعات سعر PUFFER

سجل PUFFER

دليل شراء PUFFER

محول عملة PUFFER إلى الفيات

عقود PUFFER الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Puffer (PUFFER)

التحليل الفني اليوم لـ Puffer (PUFFER)

توفر صفحة Puffer تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PUFFER، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Puffer أدناه.

تغير سعر Puffer (PUFFER)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0122---7.58%-3.94%-50.41%
اعرف المزيد عن سعر Puffer

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Puffer

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Puffer عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 8
حيادي 9
شراء 9
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 4حيادي 3شراء 7
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 6شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01208
0.01207
R2
0.01207
0.01207
R1
0.01207
0.01207
PP
0.01206
0.01206
S1
0.01206
0.01206
S2
0.01205
0.01206
S3
0.01205
0.01205

إشارات السوق الخاصة بـ Puffer

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.50M
$4.54 M
$5.04 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.03 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Puffer

صافي التدفقسعر PUFFERUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.01
2026-08-16$0.00 M0.01
2026-08-15$0.01 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.01
2026-08-13-$0.01 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Puffer (PUFFER) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Puffer المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPUFFER
$0.0122
$0.0122$0.0122
0.00%
4.89M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة PUFFER إلى USD

المبلغ

PUFFER
PUFFER
USD
USD

1 PUFFER = 0.0122 USD

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