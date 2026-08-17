شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Portal To Bitcoin، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Portal To Bitcoin، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن PTB

معلومات سعر PTB

ما هو PTB

الوثيقة البيضاء لـ PTB

الموقع الرسمي لـ PTB

اقتصاد توكن PTB

توقعات سعر PTB

سجل PTB

دليل شراء PTB

محول عملة PTB إلى الفيات

عقود PTB الفورية

PTB عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ Portal To Bitcoin (PTB)

التحليل الفني اليوم لـ Portal To Bitcoin (PTB)

توفر صفحة Portal To Bitcoin تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PTB، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Portal To Bitcoin أدناه.

تغير سعر Portal To Bitcoin (PTB)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0008702---3.72%+54.15%+5.91%
اعرف المزيد عن سعر Portal To Bitcoin

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Portal To Bitcoin

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Portal To Bitcoin عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 13
حيادي 3
شراء 10
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 8حيادي 0شراء 6
المؤشرات الفنية:حياديبيع 5حيادي 3شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0008723
0.0008721
R2
0.0008721
0.0008719
R1
0.0008718
0.0008718
PP
0.0008716
0.0008716
S1
0.0008713
0.0008714
S2
0.0008711
0.0008713
S3
0.0008708
0.0008711

إشارات السوق الخاصة بـ Portal To Bitcoin

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.42M
$3.42 M
$3.84 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.15 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.16 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Portal To Bitcoin

صافي التدفقسعر PTBUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16$0.01 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Portal To Bitcoin

تداول أسواق Portal To Bitcoin (PTB) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Portal To Bitcoin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPTB
$0.0008702
$0.0008702$0.0008702
-2.83%
63.55M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة PTB إلى USD

المبلغ

PTB
PTB
USD
USD

1 PTB = 0.0008702 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.