التحليل الفني اليوم لـ Portal To Bitcoin (PTB) توفر صفحة Portal To Bitcoin تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PTB، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Portal To Bitcoin أدناه. التسجيل

تغير سعر Portal To Bitcoin (PTB) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.0008702 -- -3.72% +54.15% +5.91%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Portal To Bitcoin

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Portal To Bitcoin عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 13 حيادي 3 شراء 10 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 8 حيادي 0 شراء 6 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 5 حيادي 3 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.0008723 0.0008721 R2 0.0008721 0.0008719 R1 0.0008718 0.0008718 PP 0.0008716 0.0008716 S1 0.0008713 0.0008714 S2 0.0008711 0.0008713 S3 0.0008708 0.0008711

إشارات السوق الخاصة بـ Portal To Bitcoin صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.42M $3.42 M $3.84 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.06 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.06 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.15 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.16 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Portal To Bitcoin صافي التدفق سعر PTBUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.00 2026-08-16 $0.01 M 0.00 2026-08-15 $0.00 M 0.00 2026-08-14 $0.00 M 0.00 2026-08-13 $0.00 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Portal To Bitcoin (PTB) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Portal To Bitcoin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT PTB $0.0008702 $0.0008702 $0.0008702 -2.83% 63.55M (USDT) تداول