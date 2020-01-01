توكنوميكس pSTAKE Finance (PSTAKE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول pSTAKE Finance (PSTAKE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات pSTAKE Finance (PSTAKE) pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards). الموقع الرسمي: https://pstake.finance الوثيقة البيضاء: https://docs.pstake.finance مستكشف الكتل: https://www.mintscan.io/persistence اشتر PSTAKE الآن!

توكنوميكس pSTAKE Finance (PSTAKE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار pSTAKE Finance (PSTAKE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 14.31M $ 14.31M $ 14.31M إجمالي العرض: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M العرض المتداول: $ 439.65M $ 439.65M $ 439.65M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 16.28M $ 16.28M $ 16.28M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.0004 $ 2.0004 $ 2.0004 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00862981543543736 $ 0.00862981543543736 $ 0.00862981543543736 السعر الحالي: $ 0.032554 $ 0.032554 $ 0.032554 معرفة المزيد عن سعر pSTAKE Finance (PSTAKE)

توكنوميكس pSTAKE Finance (PSTAKE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس pSTAKE Finance (PSTAKE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PSTAKE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PSTAKE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PSTAKE، استكشف السعر المباشر لتوكن PSTAKE!

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