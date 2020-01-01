توكنوميكس ParaSwap (PSP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ParaSwap (PSP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ParaSwap (PSP) ParaSwap's goal is to deliver the best market prices by aggregating over multiple decentralized exchanges, market makers, and lending protocols. ParaSwap API allows users to fetch optimal prices to swap from one token to another and then build transaction data that can be used to execute transactions on-chain. الموقع الرسمي: https://paraswap.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://developers.paraswap.network/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xcafe001067cdef266afb7eb5a286dcfd277f3de5 اشتر PSP الآن!

توكنوميكس ParaSwap (PSP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ParaSwap (PSP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 17.80M $ 17.80M $ 17.80M إجمالي العرض: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B العرض المتداول: $ 744.98M $ 744.98M $ 744.98M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 47.79M $ 47.79M $ 47.79M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.8 $ 1.8 $ 1.8 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0126518647049269 $ 0.0126518647049269 $ 0.0126518647049269 السعر الحالي: $ 0.023897 $ 0.023897 $ 0.023897 معرفة المزيد عن سعر ParaSwap (PSP)

توكنوميكس ParaSwap (PSP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ParaSwap (PSP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PSP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PSP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PSP، استكشف السعر المباشر لتوكن PSP!

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