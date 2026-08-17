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المزيد عن PROVE

معلومات سعر PROVE

ما هو PROVE

الوثيقة البيضاء لـ PROVE

الموقع الرسمي لـ PROVE

اقتصاد توكن PROVE

توقعات سعر PROVE

سجل PROVE

دليل شراء PROVE

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التحليل الفني اليوم لـ Succinct (PROVE)

التحليل الفني اليوم لـ Succinct (PROVE)

توفر صفحة Succinct تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PROVE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Succinct أدناه.

تغير سعر Succinct (PROVE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.1485---5.48%-22.70%-33.08%
اعرف المزيد عن سعر Succinct

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Succinct

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Succinct عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 3
حيادي 15
شراء 8
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 3حيادي 9شراء 2
المؤشرات الفنية:حياديبيع 0حيادي 6شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.1486
0.1485
R2
0.1485
0.1485
R1
0.1485
0.1485
PP
0.1484
0.1484
S1
0.1484
0.1484
S2
0.1483
0.1484
S3
0.1483
0.1483

إشارات السوق الخاصة بـ Succinct

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.16M
$3.64 M
$3.80 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.07 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.07 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Succinct

صافي التدفقسعر PROVEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.05 M0.15
2026-08-16-$0.04 M0.15
2026-08-15$0.03 M0.15
2026-08-14-$0.05 M0.14
2026-08-13$0.06 M0.15

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Succinct

تداول أسواق Succinct (PROVE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Succinct المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPROVE
$0.1485
$0.1485$0.1485
-2.42%
333.53K (USDT)
/USDCPROVE
$0.1484
$0.1484$0.1484
-2.23%
367.16K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة PROVE إلى USD

المبلغ

PROVE
PROVE
USD
USD

1 PROVE = 0.1485 USD

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