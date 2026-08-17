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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Prompt، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Prompt، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن PROMPT

معلومات سعر PROMPT

ما هو PROMPT

الوثيقة البيضاء لـ PROMPT

الموقع الرسمي لـ PROMPT

اقتصاد توكن PROMPT

توقعات سعر PROMPT

سجل PROMPT

دليل شراء PROMPT

محول عملة PROMPT إلى الفيات

عقود PROMPT الفورية

PROMPT عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Prompt (PROMPT)

التحليل الفني اليوم لـ Prompt (PROMPT)

توفر صفحة Prompt تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PROMPT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Prompt أدناه.

تغير سعر Prompt (PROMPT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.02198---2.45%+14.18%-30.62%
اعرف المزيد عن سعر Prompt

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Prompt

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Prompt عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 2
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 2شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.02203
0.02203
R2
0.02203
0.02202
R1
0.02202
0.02202
PP
0.02202
0.02202
S1
0.02201
0.02201
S2
0.02201
0.02201
S3
0.022
0.02201

إشارات السوق الخاصة بـ Prompt

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.46M
$6.39 M
$6.86 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.06 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.06 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Prompt

صافي التدفقسعر PROMPTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.02
2026-08-16-$0.02 M0.02
2026-08-15-$0.01 M0.02
2026-08-14$0.00 M0.02
2026-08-13$0.05 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Prompt (PROMPT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Prompt المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPROMPT
$0.02198
$0.02198$0.02198
-3.29%
2.81M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة PROMPT إلى USD

المبلغ

PROMPT
PROMPT
USD
USD

1 PROMPT = 0.02198 USD

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