التحليل الفني اليوم لـ Prompt (PROMPT) توفر صفحة Prompt تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PROMPT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Prompt أدناه. التسجيل

تغير سعر Prompt (PROMPT) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.02198 -- -2.45% +14.18% -30.62%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Prompt

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Prompt عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 7 حيادي 2 شراء 17 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : بيع بيع 7 حيادي 2 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.02203 0.02203 R2 0.02203 0.02202 R1 0.02202 0.02202 PP 0.02202 0.02202 S1 0.02201 0.02201 S2 0.02201 0.02201 S3 0.022 0.02201

إشارات السوق الخاصة بـ Prompt صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.46M $6.39 M $6.86 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.03 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.03 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.06 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.06 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Prompt صافي التدفق سعر PROMPTUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.02 M 0.02 2026-08-16 -$0.02 M 0.02 2026-08-15 -$0.01 M 0.02 2026-08-14 $0.00 M 0.02 2026-08-13 $0.05 M 0.02 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Prompt (PROMPT) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Prompt المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT PROMPT $0.02198 $0.02198 $0.02198 -3.29% 2.81M (USDT) تداول