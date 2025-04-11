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Prometheus Pantheon السعر(PROMETHEUS)

USD

مخطط أسعار Prometheus Pantheon (PROMETHEUS) المباشر

$0.0001715
$0.0001715$0.0001715
-1.60%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول PROMETHEUS

السعر الحالي لـ Prometheus Pantheon (PROMETHEUS) اليوم هو 0.0001715 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من PROMETHEUS إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Prometheus Pantheon:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 53.38K USD
- تغير سعر Prometheus Pantheon خلال اليوم هو -1.60%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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PROMETHEUS أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Prometheus Pantheon لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000002789-1.60%
30 يوم$ -0.0017505-91.08%
60 يوم$ -0.0018285-91.43%
90 يوم$ -0.0018285-91.43%
تغير سعر Prometheus Pantheon اليوم

سجل اليوم PROMETHEUS تغيرًا $ -0.000002789 (-1.60%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Prometheus Pantheon لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0017505 (-91.08%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Prometheus Pantheon لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد PROMETHEUS تغييرًا في $ -0.0018285 (-91.43%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Prometheus Pantheon لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0018285 (-91.43%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

PROMETHEUS معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Prometheus Pantheon: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.0001574
$ 0.0001574$ 0.0001574

$ 0.0001876
$ 0.0001876$ 0.0001876

$ 0.005065
$ 0.005065$ 0.005065

-3.06%

-1.60%

-4.19%

PROMETHEUS معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 53.38K
$ 53.38K$ 53.38K

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ما هو Prometheus Pantheon ( PROMETHEUS )

بروميثيوس في الأساطير اليونانية، يرمز إلى شرارة الذكاء الاصطناعي.

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توقع سعر Prometheus Pantheon

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Prometheus Pantheon، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ PROMETHEUS؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارPrometheus Pantheon.

سجل أسعار Prometheus Pantheon

يوفر تتبع مسار سعر PROMETHEUS معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ PROMETHEUS. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Prometheus Pantheon.

كيفية شراء Prometheus Pantheon ( PROMETHEUS )

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عملة PROMETHEUS إلى العملات المحلية

1 PROMETHEUS إلى VND
4.3974315
1 PROMETHEUS إلى AUD
A$0.00027097
1 PROMETHEUS إلى GBP
0.00013034
1 PROMETHEUS إلى EUR
0.000149205
1 PROMETHEUS إلى USD
$0.0001715
1 PROMETHEUS إلى MYR
RM0.00075803
1 PROMETHEUS إلى TRY
0.006518715
1 PROMETHEUS إلى JPY
¥0.024474765
1 PROMETHEUS إلى RUB
0.014534625
1 PROMETHEUS إلى INR
0.01474214
1 PROMETHEUS إلى IDR
Rp2.85833219
1 PROMETHEUS إلى KRW
0.244999755
1 PROMETHEUS إلى PHP
0.00980637
1 PROMETHEUS إلى EGP
￡E.0.00879109
1 PROMETHEUS إلى BRL
R$0.00100499
1 PROMETHEUS إلى CAD
C$0.00023667
1 PROMETHEUS إلى BDT
0.020794375
1 PROMETHEUS إلى NGN
0.27265413
1 PROMETHEUS إلى UAH
0.007084665
1 PROMETHEUS إلى VES
Bs0.0121765
1 PROMETHEUS إلى PKR
Rs0.047983985
1 PROMETHEUS إلى KZT
0.08844598
1 PROMETHEUS إلى THB
฿0.00574525
1 PROMETHEUS إلى TWD
NT$0.00556689
1 PROMETHEUS إلى AED
د.إ0.000629405
1 PROMETHEUS إلى CHF
Fr0.000138915
1 PROMETHEUS إلى HKD
HK$0.001329125
1 PROMETHEUS إلى MAD
.د.م0.00159152
1 PROMETHEUS إلى MXN
$0.00347802

Prometheus Pantheon المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Prometheus Pantheon، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Prometheus Pantheon الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

PROMETHEUS
USD

1 PROMETHEUS = 0.0001715 USD

تداول

USDTPROMETHEUS
$0.0001715
$0.0001715$0.0001715
-8.39%

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