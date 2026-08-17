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المزيد عن PROM

معلومات سعر PROM

ما هو PROM

الوثيقة البيضاء لـ PROM

الموقع الرسمي لـ PROM

اقتصاد توكن PROM

توقعات سعر PROM

سجل PROM

دليل شراء PROM

محول عملة PROM إلى الفيات

عقود PROM الفورية

PROM عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Prom (PROM)

التحليل الفني اليوم لـ Prom (PROM)

توفر صفحة Prom تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PROM، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Prom أدناه.

تغير سعر Prom (PROM)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$2.0472--+2.10%+56.68%+75.01%
اعرف المزيد عن سعر Prom

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Prom

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Prom عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 11
حيادي 4
شراء 11
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 9حيادي 0شراء 5
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 4شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
2.0426
2.0423
R2
2.0423
2.0419
R1
2.0416
2.0417
PP
2.0413
2.0413
S1
2.0406
2.0409
S2
2.0403
2.0407
S3
2.0396
2.0403

إشارات السوق الخاصة بـ Prom

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.43M
$5.36 M
$5.79 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.81 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.78 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$16.77 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$16.75 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Prom

صافي التدفقسعر PROMUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.05 M2.05
2026-08-16-$0.11 M2.10
2026-08-15-$0.07 M2.24
2026-08-14-$0.17 M2.47
2026-08-13$2.16 M2.25

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Prom (PROM) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Prom المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPROM
$2.0468
$2.0468$2.0468
-2.77%
28.05K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة PROM إلى USD

المبلغ

PROM
PROM
USD
USD

1 PROM = 2.0472 USD

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