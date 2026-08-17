التحليل الفني اليوم لـ Perle (PRL) توفر صفحة Perle تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PRL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Perle أدناه. التسجيل

تغير سعر Perle (PRL) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.3876 -- +32.55% +124.43% +94.28%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Perle

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Perle عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 18 حيادي 1 شراء 7 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء بيع 4 حيادي 1 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.3884 0.3883 R2 0.3883 0.3881 R1 0.3881 0.3881 PP 0.388 0.388 S1 0.3878 0.3878 S2 0.3877 0.3878 S3 0.3875 0.3877

إشارات السوق الخاصة بـ Perle صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.92M $6.50 M $7.42 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.05M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $2.32 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $2.37 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.05M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $2.66 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $2.72 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Perle صافي التدفق سعر PRLUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.39 2026-08-16 $0.02 M 0.41 2026-08-15 -$0.03 M 0.36 2026-08-14 -$0.02 M 0.32 2026-08-13 -$0.02 M 0.31 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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