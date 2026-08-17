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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Perle، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Perle، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن PRL

معلومات سعر PRL

ما هو PRL

الوثيقة البيضاء لـ PRL

الموقع الرسمي لـ PRL

اقتصاد توكن PRL

توقعات سعر PRL

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التحليل الفني اليوم لـ Perle (PRL)

التحليل الفني اليوم لـ Perle (PRL)

توفر صفحة Perle تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PRL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Perle أدناه.

تغير سعر Perle (PRL)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.3876--+32.55%+124.43%+94.28%
اعرف المزيد عن سعر Perle

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Perle

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Perle عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 18
حيادي 1
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.3884
0.3883
R2
0.3883
0.3881
R1
0.3881
0.3881
PP
0.388
0.388
S1
0.3878
0.3878
S2
0.3877
0.3878
S3
0.3875
0.3877

إشارات السوق الخاصة بـ Perle

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.92M
$6.50 M
$7.42 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.05M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$2.32 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$2.37 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.05M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$2.66 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$2.72 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Perle

صافي التدفقسعر PRLUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.39
2026-08-16$0.02 M0.41
2026-08-15-$0.03 M0.36
2026-08-14-$0.02 M0.32
2026-08-13-$0.02 M0.31

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Perle

تداول أسواق Perle (PRL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Perle المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDCPRL
$0.3873
$0.3873$0.3873
-4.72%
146.71K (USDT)
/USDTPRL
$0.3876
$0.3876$0.3876
-5.02%
785.06K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة PRL إلى USD

المبلغ

PRL
PRL
USD
USD

1 PRL = 0.3876 USD

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