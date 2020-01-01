توكنوميكس Prisma Finance (PRISMA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Prisma Finance (PRISMA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Prisma Finance (PRISMA) Prisma is a new DeFi primitive focused on realizing the full potential of Ethereum liquid staking tokens (LSTs). The protocol provides a CDP backed stablecoin called mkUSD, for which LSTs serve as collateral. الموقع الرسمي: https://prismafinance.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.prismafinance.com/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xdA47862a83dac0c112BA89c6abC2159b95afd71C اشتر PRISMA الآن!

توكنوميكس Prisma Finance (PRISMA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Prisma Finance (PRISMA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 13.34M $ 13.34M $ 13.34M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.136 $ 2.136 $ 2.136 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.017539074103003743 $ 0.017539074103003743 $ 0.017539074103003743 السعر الحالي: $ 0.04446 $ 0.04446 $ 0.04446 معرفة المزيد عن سعر Prisma Finance (PRISMA)

توكنوميكس Prisma Finance (PRISMA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Prisma Finance (PRISMA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PRISMA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PRISMA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PRISMA، استكشف السعر المباشر لتوكن PRISMA!

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