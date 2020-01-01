توكنوميكس Pop Social (PPT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Pop Social (PPT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Pop Social (PPT) Pop is the ultimate social gateway to Web3. Experience a decentralized app that empowers content creators and consumers to gain value in return for the value they bring to the platform. Own original content to leverage the creator economy and claim social recognition. الموقع الرسمي: https://www.popsocial.io/ الوثيقة البيضاء: https://docsend.com/view/2d6dkhpfy98wqqf9/d/fca78e3kk8viyrpd مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xDf061250302E5cCae091B18CA2B45914D785F214 اشتر PPT الآن!

توكنوميكس Pop Social (PPT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Pop Social (PPT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 82.97M $ 82.97M $ 82.97M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.5701 $ 0.5701 $ 0.5701 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02708770197649087 $ 0.02708770197649087 $ 0.02708770197649087 السعر الحالي: $ 0.41486 $ 0.41486 $ 0.41486 معرفة المزيد عن سعر Pop Social (PPT)

توكنوميكس Pop Social (PPT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Pop Social (PPT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PPT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PPT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PPT، استكشف السعر المباشر لتوكن PPT!

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