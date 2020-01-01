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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Power Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Power Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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ما هو POWER

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التحليل الفني اليوم لـ Power Protocol (POWER)

التحليل الفني اليوم لـ Power Protocol (POWER)

توفر صفحة Power Protocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ POWER، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Power Protocol أدناه.

تغير سعر Power Protocol (POWER)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.09285--+0.84%+15.64%+16.70%
اعرف المزيد عن سعر Power Protocol

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Power Protocol

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Power Protocol عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 10
حيادي 1
شراء 15
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 2حيادي 0شراء 12
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 1شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.09322
0.09321
R2
0.09321
0.09319
R1
0.09319
0.09319
PP
0.09318
0.09318
S1
0.09315
0.09316
S2
0.09315
0.09316
S3
0.09312
0.09315

إشارات السوق الخاصة بـ Power Protocol

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.40M
$3.26 M
$3.66 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.27 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.27 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.06M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.75 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.81 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Power Protocol

صافي التدفقسعر POWERUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Power Protocol

تداول أسواق Power Protocol (POWER) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Power Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPOWER
$0.09285
$0.09285$0.09285
+8.54%
1.44M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة POWER إلى USD

المبلغ

POWER
POWER
USD
USD

1 POWER = 0.09285 USD

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