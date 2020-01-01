التحليل الفني اليوم لـ Power Protocol (POWER) توفر صفحة Power Protocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ POWER، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Power Protocol أدناه. التسجيل

تغير سعر Power Protocol (POWER) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.09285 -- +0.84% +15.64% +16.70%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Power Protocol

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Power Protocol عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 10 حيادي 1 شراء 15 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 2 حيادي 0 شراء 12 المؤشرات الفنية : بيع بيع 8 حيادي 1 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.09322 0.09321 R2 0.09321 0.09319 R1 0.09319 0.09319 PP 0.09318 0.09318 S1 0.09315 0.09316 S2 0.09315 0.09316 S3 0.09312 0.09315

إشارات السوق الخاصة بـ Power Protocol صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.40M $3.26 M $3.66 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.27 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.27 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.06M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.75 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.81 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Power Protocol صافي التدفق سعر POWERUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Power Protocol (POWER) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Power Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT POWER $0.09285 $0.09285 $0.09285 +8.54% 1.44M (USDT) تداول