شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول POPCAT، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول POPCAT، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن POPCAT

معلومات سعر POPCAT

ما هو POPCAT

الموقع الرسمي لـ POPCAT

اقتصاد توكن POPCAT

توقعات سعر POPCAT

سجل POPCAT

دليل شراء POPCAT

محول عملة POPCAT إلى الفيات

عقود POPCAT الفورية

POPCAT عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ POPCAT (POPCAT)

التحليل الفني اليوم لـ POPCAT (POPCAT)

توفر صفحة POPCAT تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ POPCAT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل POPCAT أدناه.

تغير سعر POPCAT (POPCAT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.04182---6.15%-1.79%-25.09%
اعرف المزيد عن سعر POPCAT

المؤشرات الفنية الخاصة بـ POPCAT

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ POPCAT عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 16
حيادي 8
شراء 2
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 13حيادي 0شراء 1
المؤشرات الفنية:حياديبيع 3حيادي 8شراء 1
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.04173
0.04172
R2
0.04172
0.04172
R1
0.04172
0.04172
PP
0.04171
0.04171
S1
0.04171
0.04171
S2
0.0417
0.04171
S3
0.0417
0.0417

إشارات السوق الخاصة بـ POPCAT

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.13M
$12.38 M
$12.25 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.22 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.23 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.68 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.68 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ POPCAT

صافي التدفقسعر POPCATUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.04
2026-08-16$0.06 M0.04
2026-08-15-$0.02 M0.04
2026-08-14-$0.02 M0.04
2026-08-13$0.01 M0.04

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن POPCAT

تداول أسواق POPCAT (POPCAT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر POPCAT المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPOPCAT
$0.04182
$0.04182$0.04182
-1.92%
1.55M (USDT)
/USDCPOPCAT
$0.04177
$0.04177$0.04177
-1.94%
1.32M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة POPCAT إلى USD

المبلغ

POPCAT
POPCAT
USD
USD

1 POPCAT = 0.04182 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.