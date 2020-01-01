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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Pons، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Pons، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن PONS

معلومات سعر PONS

ما هو PONS

الموقع الرسمي لـ PONS

اقتصاد توكن PONS

توقعات سعر PONS

سجل PONS

دليل شراء PONS

محول عملة PONS إلى الفيات

عقود PONS الفورية

PONS عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Pons (PONS)

التحليل الفني اليوم لـ Pons (PONS)

توفر صفحة Pons تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PONS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Pons أدناه.

تغير سعر Pons (PONS)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.031925---26.39%+185.63%+964.16%
اعرف المزيد عن سعر Pons

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Pons

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Pons عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 13
حيادي 5
شراء 8
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 7حيادي 0شراء 7
المؤشرات الفنية:بيع قويبيع 6حيادي 5شراء 1
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.032067
0.032062
R2
0.032062
0.032059
R1
0.032059
0.032057
PP
0.032054
0.032054
S1
0.032051
0.032051
S2
0.032046
0.032049
S3
0.032043
0.032046

إشارات السوق الخاصة بـ Pons

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.03M
$0.15 M
$0.18 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.29 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.29 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Pons

صافي التدفقسعر PONSUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Pons

تداول أسواق Pons (PONS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Pons المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1PONS
$0.032041
$0.032041$0.032041
+10.59%
1.86M (USDT)
/USDTPONS
$0.031925
$0.031925$0.031925
+10.56%
4.66M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة PONS إلى USD

المبلغ

PONS
PONS
USD
USD

1 PONS = 0.031925 USD

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