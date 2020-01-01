التحليل الفني اليوم لـ Pons (PONS) توفر صفحة Pons تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PONS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Pons أدناه. التسجيل

تغير سعر Pons (PONS) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.031925 -- -26.39% +185.63% +964.16%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Pons

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Pons عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 13 حيادي 5 شراء 8 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 7 حيادي 0 شراء 7 المؤشرات الفنية : بيع قوي بيع 6 حيادي 5 شراء 1 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.032067 0.032062 R2 0.032062 0.032059 R1 0.032059 0.032057 PP 0.032054 0.032054 S1 0.032051 0.032051 S2 0.032046 0.032049 S3 0.032043 0.032046

إشارات السوق الخاصة بـ Pons صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.03M $0.15 M $0.18 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.06 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.06 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.29 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.29 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Pons صافي التدفق سعر PONSUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Pons (PONS) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Pons المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USD1 PONS $0.032041 $0.032041 $0.032041 +10.59% 1.86M (USDT) تداول / USDT PONS $0.031925 $0.031925 $0.031925 +10.56% 4.66M (USDT) تداول