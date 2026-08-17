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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول POLYX، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول POLYX، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن POLYX

معلومات سعر POLYX

ما هو POLYX

الوثيقة البيضاء لـ POLYX

الموقع الرسمي لـ POLYX

اقتصاد توكن POLYX

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عقود POLYX الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ POLYX (POLYX)

التحليل الفني اليوم لـ POLYX (POLYX)

توفر صفحة POLYX تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ POLYX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل POLYX أدناه.

تغير سعر POLYX (POLYX)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0286---11.46%-20.34%-47.04%
اعرف المزيد عن سعر POLYX

المؤشرات الفنية الخاصة بـ POLYX

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ POLYX عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 8
حيادي 7
شراء 11
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 4حيادي 1شراء 9
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 6شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.02853
0.02852
R2
0.02852
0.0285
R1
0.02849
0.0285
PP
0.02848
0.02848
S1
0.02846
0.02847
S2
0.02845
0.02847
S3
0.02843
0.02845

إشارات السوق الخاصة بـ POLYX

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.10M
$4.57 M
$4.67 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.07 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.07 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ POLYX

صافي التدفقسعر POLYXUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.03
2026-08-16-$0.02 M0.03
2026-08-15-$0.01 M0.03
2026-08-14$0.02 M0.03
2026-08-13$0.02 M0.03

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق POLYX (POLYX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر POLYX المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPOLYX
$0.0286
$0.0286$0.0286
-1.03%
27.00K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة POLYX إلى USD

المبلغ

POLYX
POLYX
USD
USD

1 POLYX = 0.0286 USD

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