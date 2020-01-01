توكنوميكس POKE CASINO (POKE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول POKE CASINO (POKE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات POKE CASINO (POKE) POKE هو توكن ضمن سلسلة سولانا، مصمم للاستخدام في كازينوهات الإنترنت والحفلات. يُتيح تجربة كازينو Web3 مستدامة وشفافة من خلال اقتصاد التوكن، والتخزين، والحوكمة، ونظام إعادة الشراء التلقائي. كما يجري تطوير كازينو Metaverse، بهدف إنشاء نموذج ترفيهي من الجيل التالي يجمع بين Web3 وMetaverse. الموقع الرسمي: https://poke-casino.com الوثيقة البيضاء: https://poke-coin.gitbook.io/poke مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/5UxCP4wR84soYRSS8t32HZc8a9wCJpEnK4xykB8pmCcU اشتر POKE الآن!

توكنوميكس POKE CASINO (POKE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار POKE CASINO (POKE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.028665 $ 0.028665 $ 0.028665 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.004035 $ 0.004035 $ 0.004035 معرفة المزيد عن سعر POKE CASINO (POKE)

توكنوميكس POKE CASINO (POKE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس POKE CASINO (POKE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن POKE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن POKE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس POKE، استكشف السعر المباشر لتوكن POKE!

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