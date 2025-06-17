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POKE السعر(POKE)

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يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول POKE

السعر الحالي لـ POKE (POKE) اليوم هو -- USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من POKE إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق POKE:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو -- USD
- تغير سعر POKE خلال اليوم هو --
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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POKE أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار POKE لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
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تغير سعر POKE اليوم

سجل اليوم POKE تغيرًا -- (--)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر POKE لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار -- (--)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر POKE لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد POKE تغييرًا في -- (--)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر POKE لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر -- (--)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

POKE معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار POKE: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

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POKE معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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ما هو POKE ( POKE )

متوفر POKE على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك POKE الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين POKEلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول POKE على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء POKE سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر POKE

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل POKE، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ POKE؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارPOKE.

سجل أسعار POKE

يوفر تتبع مسار سعر POKE معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ POKE. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار POKE.

توكنوميكس POKE (POKE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس POKE (POKE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس POKE والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء POKE ( POKE )

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عملة POKE إلى العملات المحلية

1 POKE إلى VND
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1 POKE إلى AUD
A$--
1 POKE إلى GBP
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1 POKE إلى EUR
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1 POKE إلى USD
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1 POKE إلى MYR
RM--
1 POKE إلى TRY
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1 POKE إلى JPY
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1 POKE إلى RUB
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1 POKE إلى INR
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1 POKE إلى IDR
Rp--
1 POKE إلى KRW
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1 POKE إلى PHP
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1 POKE إلى EGP
￡E.--
1 POKE إلى BRL
R$--
1 POKE إلى CAD
C$--
1 POKE إلى BDT
--
1 POKE إلى NGN
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1 POKE إلى UAH
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1 POKE إلى VES
Bs--
1 POKE إلى PKR
Rs--
1 POKE إلى KZT
--
1 POKE إلى THB
฿--
1 POKE إلى TWD
NT$--
1 POKE إلى AED
د.إ--
1 POKE إلى CHF
Fr--
1 POKE إلى HKD
HK$--
1 POKE إلى MAD
.د.م--
1 POKE إلى MXN
$--

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