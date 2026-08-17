التحليل الفني اليوم لـ Peanut the Squirrel (PNUT) توفر صفحة Peanut the Squirrel تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PNUT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Peanut the Squirrel أدناه. التسجيل

تغير سعر Peanut the Squirrel (PNUT) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.04116 -- -2.31% -0.25% -26.92%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Peanut the Squirrel

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Peanut the Squirrel عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 15 حيادي 4 شراء 7 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 13 حيادي 0 شراء 1 المؤشرات الفنية : شراء بيع 2 حيادي 4 شراء 6 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.0411 0.04109 R2 0.04109 0.04109 R1 0.04109 0.04109 PP 0.04108 0.04108 S1 0.04108 0.04108 S2 0.04107 0.04108 S3 0.04107 0.04107

إشارات السوق الخاصة بـ Peanut the Squirrel صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.04M $6.22 M $6.26 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.34 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.34 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.04M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.91 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.95 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Peanut the Squirrel صافي التدفق سعر PNUTUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.08 M 0.04 2026-08-16 $0.07 M 0.04 2026-08-15 $0.01 M 0.04 2026-08-14 -$0.03 M 0.04 2026-08-13 $0.16 M 0.04 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Peanut the Squirrel (PNUT) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Peanut the Squirrel المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT PNUT $0.04116 $0.04116 $0.04116 +0.48% 1.39M (USDT) تداول