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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Peanut the Squirrel، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Peanut the Squirrel، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Peanut the Squirrel (PNUT)

التحليل الفني اليوم لـ Peanut the Squirrel (PNUT)

توفر صفحة Peanut the Squirrel تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PNUT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Peanut the Squirrel أدناه.

تغير سعر Peanut the Squirrel (PNUT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.04116---2.31%-0.25%-26.92%
اعرف المزيد عن سعر Peanut the Squirrel

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Peanut the Squirrel

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Peanut the Squirrel عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 15
حيادي 4
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 13حيادي 0شراء 1
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 4شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0411
0.04109
R2
0.04109
0.04109
R1
0.04109
0.04109
PP
0.04108
0.04108
S1
0.04108
0.04108
S2
0.04107
0.04108
S3
0.04107
0.04107

إشارات السوق الخاصة بـ Peanut the Squirrel

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.04M
$6.22 M
$6.26 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.34 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.34 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.91 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.95 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Peanut the Squirrel

صافي التدفقسعر PNUTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.08 M0.04
2026-08-16$0.07 M0.04
2026-08-15$0.01 M0.04
2026-08-14-$0.03 M0.04
2026-08-13$0.16 M0.04

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Peanut the Squirrel

تداول أسواق Peanut the Squirrel (PNUT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Peanut the Squirrel المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPNUT
$0.04116
$0.04116$0.04116
+0.48%
1.39M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة PNUT إلى USD

المبلغ

PNUT
PNUT
USD
USD

1 PNUT = 0.04116 USD

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