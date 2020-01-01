توكنوميكس Ponder (PNDR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ponder (PNDR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ponder (PNDR) Ponder هو محرك مقارنة يعمل بالذكاء الاصطناعي لجميع اتجاهات Web3 مثل إعادة تحديد EigenLayer، وRunes/BRC-20/Ordinals، وRWA/NFTs، وبروتوكولات DePIN والمزيد. يستفيد Ponder من أدوات LLM المتقدمة مثل Llama3 وMistral لتحديد الاتجاهات الرائدة. الموقع الرسمي: https://ponder.one/ الوثيقة البيضاء: https://docsend.com/view/c24hgpffu5pkp8m3 مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x73624d2dEF952C77a1f3B5AD995eef53E49639EC اشتر PNDR الآن!

توكنوميكس Ponder (PNDR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ponder (PNDR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 195.40K $ 195.40K $ 195.40K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001679940385662465 $ 0.001679940385662465 $ 0.001679940385662465 السعر الحالي: $ 0.001954 $ 0.001954 $ 0.001954 معرفة المزيد عن سعر Ponder (PNDR)

توكنوميكس Ponder (PNDR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ponder (PNDR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PNDR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PNDR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PNDR، استكشف السعر المباشر لتوكن PNDR!

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