توكنوميكس Primex Finance (PMX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Primex Finance (PMX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Primex Finance (PMX) مشروع Primex Finance هو بروتوكول/تطبيق للتداول بالرافعة المالية وزراعة العائدات يتيح لك استخدام سيولة المقرض لتعزيز المواقف عبر بروتوكولات DeFi الأخرى. يمكنك الاستفادة من RWAs وصفقات DEX LP والتداول بالرافعة المالية على DEXs الفورية والدخول في LST وLRT باستخدام سيولة المقرض. الموقع الرسمي: https://primex.finance/ الوثيقة البيضاء: https://docsend.com/view/qqd7badxxqhcyqxp مستكشف الكتل: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=base&tab=transactions&tokenAddress=0x0b3eaead748facdb9d943d3407011f16eb17d0cf اشتر PMX الآن!

توكنوميكس Primex Finance (PMX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Primex Finance (PMX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 89.66K $ 89.66K $ 89.66K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 70.88M $ 70.88M $ 70.88M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.288 $ 0.288 $ 0.288 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001464062207935659 $ 0.001464062207935659 $ 0.001464062207935659 السعر الحالي: $ 0.001265 $ 0.001265 $ 0.001265 معرفة المزيد عن سعر Primex Finance (PMX)

توكنوميكس Primex Finance (PMX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Primex Finance (PMX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PMX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PMX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PMX، استكشف السعر المباشر لتوكن PMX!

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