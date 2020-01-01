توكنوميكس PLYR L1 (PLYR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PLYR L1 (PLYR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PLYR L1 (PLYR) PLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry. الموقع الرسمي: https://plyr.network الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.plyr.network/ مستكشف الكتل: https://explorer.plyr.network/ اشتر PLYR الآن!

توكنوميكس PLYR L1 (PLYR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PLYR L1 (PLYR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 505.36K $ 505.36K $ 505.36K إجمالي العرض: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M العرض المتداول: $ 86.09M $ 86.09M $ 86.09M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.40M $ 4.40M $ 4.40M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.10656 $ 0.10656 $ 0.10656 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00031171224241806 $ 0.00031171224241806 $ 0.00031171224241806 السعر الحالي: $ 0.00587 $ 0.00587 $ 0.00587 معرفة المزيد عن سعر PLYR L1 (PLYR)

توكنوميكس PLYR L1 (PLYR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PLYR L1 (PLYR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PLYR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PLYR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PLYR، استكشف السعر المباشر لتوكن PLYR!

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