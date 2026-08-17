التحليل الفني اليوم لـ Plume Network (PLUME) توفر صفحة Plume Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PLUME، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Plume Network أدناه. التسجيل

تغير سعر Plume Network (PLUME) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.012435 -- -0.62% +20.16% +6.78%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Plume Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Plume Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 10 حيادي 5 شراء 11 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 6 حيادي 0 شراء 8 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 4 حيادي 5 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.01242 0.01242 R2 0.01242 0.01241 R1 0.01241 0.01241 PP 0.01241 0.01241 S1 0.0124 0.0124 S2 0.0124 0.0124 S3 0.01239 0.0124

إشارات السوق الخاصة بـ Plume Network صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.89M $2.57 M $1.69 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.65 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.66 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.04M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $1.38 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $1.42 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Plume Network صافي التدفق سعر PLUMEUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$18.05 M 0.01 2026-08-16 -$17.43 M 0.01 2026-08-15 -$7.06 M 0.01 2026-08-14 $1.16 M 0.01 2026-08-13 $0.30 M 0.01 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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