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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Plume Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Plume Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن PLUME

معلومات سعر PLUME

ما هو PLUME

الوثيقة البيضاء لـ PLUME

الموقع الرسمي لـ PLUME

اقتصاد توكن PLUME

توقعات سعر PLUME

سجل PLUME

دليل شراء PLUME

محول عملة PLUME إلى الفيات

عقود PLUME الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Plume Network (PLUME)

التحليل الفني اليوم لـ Plume Network (PLUME)

توفر صفحة Plume Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PLUME، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Plume Network أدناه.

تغير سعر Plume Network (PLUME)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.012435---0.62%+20.16%+6.78%
اعرف المزيد عن سعر Plume Network

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Plume Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Plume Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 10
حيادي 5
شراء 11
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 6حيادي 0شراء 8
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 5شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01242
0.01242
R2
0.01242
0.01241
R1
0.01241
0.01241
PP
0.01241
0.01241
S1
0.0124
0.0124
S2
0.0124
0.0124
S3
0.01239
0.0124

إشارات السوق الخاصة بـ Plume Network

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.89M
$2.57 M
$1.69 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.65 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.66 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.38 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.42 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Plume Network

صافي التدفقسعر PLUMEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$18.05 M0.01
2026-08-16-$17.43 M0.01
2026-08-15-$7.06 M0.01
2026-08-14$1.16 M0.01
2026-08-13$0.30 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Plume Network

تداول أسواق Plume Network (PLUME) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Plume Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPLUME
$0.012435
$0.012435$0.012435
-6.16%
37.61M (USDT)
/USDCPLUME
$0.012405
$0.012405$0.012405
-6.22%
4.46M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة PLUME إلى USD

المبلغ

PLUME
PLUME
USD
USD

1 PLUME = 0.012435 USD

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