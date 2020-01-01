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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Planet Labs (Ondo)، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Planet Labs (Ondo)، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Planet Labs (Ondo) (PLON)

التحليل الفني اليوم لـ Planet Labs (Ondo) (PLON)

توفر صفحة Planet Labs (Ondo) تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PLON، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Planet Labs (Ondo) أدناه.

تغير سعر Planet Labs (Ondo) (PLON)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
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تدفق رأس المال الخاص بـ Planet Labs (Ondo)

صافي التدفقسعر PLONUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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