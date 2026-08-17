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المزيد عن PLAY

معلومات سعر PLAY

ما هو PLAY

الوثيقة البيضاء لـ PLAY

الموقع الرسمي لـ PLAY

اقتصاد توكن PLAY

توقعات سعر PLAY

سجل PLAY

دليل شراء PLAY

محول عملة PLAY إلى الفيات

عقود PLAY الفورية

PLAY عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ PlaysOut (PLAY)

التحليل الفني اليوم لـ PlaysOut (PLAY)

توفر صفحة PlaysOut تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PLAY، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل PlaysOut أدناه.

تغير سعر PlaysOut (PLAY)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.037--+3.06%+8.88%-70.72%
اعرف المزيد عن سعر PlaysOut

المؤشرات الفنية الخاصة بـ PlaysOut

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ PlaysOut عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 3
شراء 16
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 2شراء 12
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 1شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.03712
0.03712
R2
0.03712
0.03711
R1
0.03711
0.03711
PP
0.03711
0.03711
S1
0.0371
0.0371
S2
0.0371
0.0371
S3
0.03709
0.0371

إشارات السوق الخاصة بـ PlaysOut

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.14M
$1.45 M
$1.59 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.17 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.15 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.24 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.23 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ PlaysOut

صافي التدفقسعر PLAYUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.04
2026-08-16$0.00 M0.04
2026-08-15-$0.01 M0.04
2026-08-14-$0.02 M0.04
2026-08-13-$0.02 M0.04

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق PlaysOut (PLAY) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر PlaysOut المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPLAY
$0.03698
$0.03698$0.03698
+0.32%
2.86M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة PLAY إلى USD

المبلغ

PLAY
PLAY
USD
USD

1 PLAY = 0.037 USD

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