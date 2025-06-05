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PIXEL AI السعر(PIXAI)

USD

مخطط أسعار PIXEL AI (PIXAI) المباشر

$0.00004135
$0.00004135$0.00004135
-6.08%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول PIXAI

السعر الحالي لـ PIXEL AI (PIXAI) اليوم هو 0.00004125 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من PIXAI إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق PIXEL AI:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 4.87K USD
- تغير سعر PIXEL AI خلال اليوم هو -6.08%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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PIXAI أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار PIXEL AI لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0000026768-6.08%
30 يوم$ +0.00001625+65.00%
60 يوم$ +0.00001625+65.00%
90 يوم$ +0.00001625+65.00%
تغير سعر PIXEL AI اليوم

سجل اليوم PIXAI تغيرًا $ -0.0000026768 (-6.08%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر PIXEL AI لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00001625 (+65.00%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر PIXEL AI لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد PIXAI تغييرًا في $ +0.00001625 (+65.00%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر PIXEL AI لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00001625 (+65.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

PIXAI معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار PIXEL AI: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.00004119
$ 0.00004119$ 0.00004119

$ 0.00004439
$ 0.00004439$ 0.00004439

$ 0.00025
$ 0.00025$ 0.00025

+0.12%

-6.08%

-44.45%

PIXAI معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 4.87K
$ 4.87K$ 4.87K

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ما هو PIXEL AI ( PIXAI )

Pixel AI هي أول طبقة فن بكسل وألعاب معززة بالذكاء الاصطناعي على سولانا.

متوفر PIXEL AI على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك PIXEL AI الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين PIXAIلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
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صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء PIXEL AI سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر PIXEL AI

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل PIXEL AI، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ PIXAI؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارPIXEL AI.

سجل أسعار PIXEL AI

يوفر تتبع مسار سعر PIXAI معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ PIXAI. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار PIXEL AI.

كيفية شراء PIXEL AI ( PIXAI )

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عملة PIXAI إلى العملات المحلية

1 PIXAI إلى VND
1.08549375
1 PIXAI إلى AUD
A$0.0000631125
1 PIXAI إلى GBP
0.0000301125
1 PIXAI إلى EUR
0.0000358875
1 PIXAI إلى USD
$0.00004125
1 PIXAI إلى MYR
RM0.0001744875
1 PIXAI إلى TRY
0.001622775
1 PIXAI إلى JPY
¥0.0058966875
1 PIXAI إلى RUB
0.0032690625
1 PIXAI إلى INR
0.0035421375
1 PIXAI إلى IDR
Rp0.6762294
1 PIXAI إلى KRW
0.0559700625
1 PIXAI إلى PHP
0.0022947375
1 PIXAI إلى EGP
￡E.0.0020488875
1 PIXAI إلى BRL
R$0.0002322375
1 PIXAI إلى CAD
C$0.0000561
1 PIXAI إلى BDT
0.005038275
1 PIXAI إلى NGN
0.0651655125
1 PIXAI إلى UAH
0.0017089875
1 PIXAI إلى VES
Bs0.00400125
1 PIXAI إلى PKR
Rs0.0116325
1 PIXAI إلى KZT
0.02104575
1 PIXAI إلى THB
฿0.0013431
1 PIXAI إلى TWD
NT$0.0012337875
1 PIXAI إلى AED
د.إ0.0001513875
1 PIXAI إلى CHF
Fr0.0000334125
1 PIXAI إلى HKD
HK$0.0003234
1 PIXAI إلى MAD
.د.م0.0003790875
1 PIXAI إلى MXN
$0.0007915875

PIXEL AI المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ PIXEL AI، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب PIXEL AI الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

PIXAI
PIXAI
USD

1 PIXAI = 0.00004125 USD

تداول

USDTPIXAI
$0.00004125
$0.00004125$0.00004125
-6.89%

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