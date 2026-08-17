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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول PIVX، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول PIVX، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن PIVX

معلومات سعر PIVX

ما هو PIVX

الوثيقة البيضاء لـ PIVX

الموقع الرسمي لـ PIVX

اقتصاد توكن PIVX

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التحليل الفني اليوم لـ PIVX (PIVX)

التحليل الفني اليوم لـ PIVX (PIVX)

توفر صفحة PIVX تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PIVX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل PIVX أدناه.

تغير سعر PIVX (PIVX)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01049---58.04%-70.78%-83.71%
اعرف المزيد عن سعر PIVX

تدفق رأس المال الخاص بـ PIVX

صافي التدفقسعر PIVXUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.01
2026-08-16-$0.06 M0.01
2026-08-15$0.01 M0.01
2026-08-14-$0.08 M0.02
2026-08-13-$0.04 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن PIVX

تداول أسواق PIVX (PIVX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر PIVX المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPIVX
$0.01044
$0.01044$0.01044
-4.47%
9.96M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة PIVX إلى USD

المبلغ

PIVX
PIVX
USD
USD

1 PIVX = 0.01049 USD

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