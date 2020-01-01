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المزيد عن PIPPIN

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ما هو PIPPIN

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التحليل الفني اليوم لـ Pippin (PIPPIN)

التحليل الفني اليوم لـ Pippin (PIPPIN)

توفر صفحة Pippin تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PIPPIN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Pippin أدناه.

تغير سعر Pippin (PIPPIN)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.017154---5.54%+3.06%-25.42%
اعرف المزيد عن سعر Pippin

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Pippin

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Pippin عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 9
حيادي 11
شراء 6
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 8حيادي 6شراء 0
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 1حيادي 5شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01721
0.0172
R2
0.0172
0.01719
R1
0.01719
0.01719
PP
0.01718
0.01718
S1
0.01717
0.01717
S2
0.01716
0.01717
S3
0.01715
0.01716

إشارات السوق الخاصة بـ Pippin

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-7.11M
$8.30 M
$15.40 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$1.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.98 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$2.25 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$2.28 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Pippin

صافي التدفقسعر PIPPINUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Pippin

تداول أسواق Pippin (PIPPIN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Pippin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPIPPIN
$0.017154
$0.017154$0.017154
-2.58%
6.30M (USDT)
/USDCPIPPIN
$0.01716
$0.01716$0.01716
-2.33%
3.13M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة PIPPIN إلى USD

المبلغ

PIPPIN
PIPPIN
USD
USD

1 PIPPIN = 0.017154 USD

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