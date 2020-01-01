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المزيد عن PIPEDOG

معلومات سعر PIPEDOG

ما هو PIPEDOG

الموقع الرسمي لـ PIPEDOG

اقتصاد توكن PIPEDOG

توقعات سعر PIPEDOG

سجل PIPEDOG

دليل شراء PIPEDOG

محول عملة PIPEDOG إلى الفيات

عقود PIPEDOG الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ pipedog (PIPEDOG)

التحليل الفني اليوم لـ pipedog (PIPEDOG)

توفر صفحة pipedog تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PIPEDOG، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل pipedog أدناه.

تغير سعر pipedog (PIPEDOG)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.00236---25.74%+57.33%+57.33%
اعرف المزيد عن سعر pipedog

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Pipedog

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Pipedog عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 14
حيادي 2
شراء 10
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 10حيادي 1شراء 3
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.002313
0.00231
R2
0.00231
0.002306
R1
0.002304
0.002305
PP
0.002302
0.002302
S1
0.002296
0.002298
S2
0.002293
0.002297
S3
0.002288
0.002293

إشارات السوق الخاصة بـ Pipedog

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.02M
$0.03 M
$0.04 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.01 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Pipedog

صافي التدفقسعر PIPEDOGUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن pipedog

تداول أسواق pipedog (PIPEDOG) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر pipedog المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1PIPEDOG
$0.002366
$0.002366$0.002366
-0.42%
23.40M (USDT)
/USDTPIPEDOG
$0.00236
$0.00236$0.00236
-1.08%
23.16M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة PIPEDOG إلى USD

المبلغ

PIPEDOG
PIPEDOG
USD
USD

1 PIPEDOG = 0.00236 USD

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