التحليل الفني اليوم لـ pipedog (PIPEDOG) توفر صفحة pipedog تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PIPEDOG، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل pipedog أدناه. التسجيل

تغير سعر pipedog (PIPEDOG) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.00236 -- -25.74% +57.33% +57.33%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Pipedog

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Pipedog عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 14 حيادي 2 شراء 10 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 10 حيادي 1 شراء 3 المؤشرات الفنية : شراء بيع 4 حيادي 1 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.002313 0.00231 R2 0.00231 0.002306 R1 0.002304 0.002305 PP 0.002302 0.002302 S1 0.002296 0.002298 S2 0.002293 0.002297 S3 0.002288 0.002293

إشارات السوق الخاصة بـ Pipedog صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.02M $0.03 M $0.04 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.00 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.00 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.01 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.01 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Pipedog صافي التدفق سعر PIPEDOGUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق pipedog (PIPEDOG) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر pipedog المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USD1 PIPEDOG $0.002366 $0.002366 $0.002366 -0.42% 23.40M (USDT) تداول / USDT PIPEDOG $0.00236 $0.00236 $0.00236 -1.08% 23.16M (USDT) تداول